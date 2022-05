Pretuzbrukums pie Harkivas: dinamiski kadri no ukraiņu skatpunkta

Pēdējā laika lielākie Ukrainas spēku panākumi ir novēroti uz ziemeļiem no Harkivas, kur ukraiņu cīnītāji veiksmīgi atspiež okupantus Krievijas robežas virzienā un arvien skaidrāk parādot, ka Kremļa mērķis ieņemt otru lielāko Ukrainas pilsētu ir izgāzies.

No pēdējo dienu aktīvajām kaujām dinamiskus kaujas kadrus publicējis Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

Britu Aizsardzības ministrija ikrīta izlūkošanas datu ziņojumā Ukrainas pretuzbrukuma spēku sauc par "mobilu un augsti motivētu". Harkivas apgabalā no okupantiem jau atbrīvoti vairāki ciemi un mazpilsētas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ

