Priekšvēlēšanu mītiņā Pakistānā terorakts dzēš 39 dzīvības

Pakistānas ziemeļrietumos svētdien radikāli islāmiskas partijas priekšvēlēšanu mītiņā notika bumbas sprādziens, kurā nogalināti 39 un ievainoti vairāk nekā 120 cilvēki, paziņoja amatpersonas.

17 ievainotie ir kritiskā stāvoklī.

Terorakts, par kuru neviens nav uzņēmies atbildību, notika Haiberas Pahtunhvas provinces Haras pilsētā, kas atrodas netālu no robežas ar Afganistānu.

Mītiņā bija sapulcējušies partijas "Jamiat Ulema e Islam (F)" atbalstītāji.

Šīs partijas pasākumiem arī agrāk notikuši uzbrukumi.

Pakistānā šoruden gaidāmas parlamenta vēlēšanas.

