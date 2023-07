Prigožina mediju holdinga izdevumi pārtrauc darbību

Darbu pārtraukuši krievu algotņu bandas "Vagner" dibinātājam Jevgēņijam Prigožinam piederošā mediju holdinga "Patriot" izdevumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darbību pārtrauc izdevumi "Nevskie Novosti" un "Ekonomika Segodnja", paziņoja tā pārstāvji. Tāpat darbību pārtrauc interneta izdevums "Federālā ziņu aģentūra" (RIA FAN), kam aprīlī tika noteiktas Eiropas Savienības (ES) sankcijas.

"RIA FAN" tika vainota par līdzdalību Krievijas valdības propagandas un dezinformācijas izplatīšanā par Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Krievijas mediju uzraudzības dienests "Roskomnadzor" paziņojis, ka Krievijas teritorijā tiek ierobežota piekļuve tīmekļa vietnēm "Nevskie Novosti", RIA FAN, kā arī "Politika Segodnja" un "Ekonomika Segodnja". Bloķēšanas iemesli netika precizēti.

Tikmēr interneta izdevums "The Bell" piektdien, atsaucoties uz diviem avotiem "Patriot" un vienu no tā bijušajiem darbiniekiem, rakstīja, ka departamentu un nodaļu vadītāji ir informējuši savus padotos rakstīt atlūgumus saistībā ar holdinga darbības izbeigšanu. Iepriekš, 29.jūnijā, "The Bell" rakstīja, ka holdings meklē jaunu īpašnieku, un minēja Krievijas prezidenta Vladimira Putina drauga Jurija Kovaļčuka vārdu.

23.jūnijā Prigožins paziņoja par došanos uz Maskavu, lai gāztu Krievijas militāro vadību. Vagneriešu kolonna sasniedza Krievijas Ļipeckas apgabalu, kas atrodas 420 kilometru attālumā no Maskavas. Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko uzstājoties kā vidutājam, tika panākta vienošanos par sacelšanās beigām. Prigožins piekrita doties uz Baltkrieviju un vagneriešiem tika piedāvāta iespēja pievienoties Krievijas armijai vai arī doties uz Baltkrieviju.