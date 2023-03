Prigožins, iespējams, domā par kandidēšanu Krievijas prezidenta vēlēšanās, spriež domnīca

Grupējuma "Vagner" vadītājs Jevgeņijs Prigožins, iespējams, izmanto savu ietekmi Krievijas galvenajos plašsaziņas līdzekļos, lai pozicionētu sevi kā pretendentu Krievijas 2024. gada prezidenta vēlēšanās, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Paša Prigožina "Federālā ziņu aģentūra" publicēja interviju, ko Prigožins sniedza Krievijas žurnālistiem, tostarp no "Russia Today", "RIA Novosti", 14. martā. Eksperti uzsver, ka šī intervija bija ievērības cienīga ar savu unikālo formātu — intervijas laikā šķita, ka Prigožins atdarināja veidu, kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins filmē savas publiskās tikšanās, vai nu lai netieši ņirgātos par Putinu, vai arī izteiktu domu, ka Prigožins varētu kļūt par Krievijas prezidentu tāpat kā Putins.

Prigožina intervijas horeogrāfija un iestudējums novieto viņu kameras kadrā pie galda pretī publikai tāpat kā Putina filmētās tikšanās un fotosesijās. Šis filmēšanas stils Prigožinam ir neparasts, jo viņa publiskajos video paziņojumos parasti nav izmantots tik sterils formāts; Prigožins parasti ir izvēlējies filmēties kaujas laukos vai dinamiskos, bet iestudētos videoklipos, raksta analītiķi.

Prigožins var mēģināt parodēt Putina publiskā tēla stilu kā daļu no lielākas troļļošanas kampaņas, lai uzbruktu Kremlim, vai arī pieklusināti vilktu paralēles starp sevi un Krievijas prezidentūras biroju. Prigožins jau iepriekš ir netieši paudis, ka varētu nomainīt Putinu, atgādina ISW. "Vagner" vadītājs 18. janvārī tieši uzbruka Putina administrācijai un deva mājienus, ka dažas tur strādājošās amatpersonas ir nodevēji, kas vēlas, lai Krievija zaudētu karu Ukrainā, kas ir viens no līdz šim drosmīgākajiem Prigožina uzbrukumiem Kremlim.