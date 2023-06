Prigožins mēģina graut Krievijas oficiālo militāro iestāžu autoritāti, norāda britu izlūki

Algotņu grupējuma "Vagner" vadītājs Jevgēņijs Prigožins turpina graut Maskavas oficiālo militāro iestāžu autoritāti, aicinot Krievijas Aizsardzības ministriju izskatīt viņa paša sagatavotu līgumu par savstarpēju sadarbību, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 19. jūnijā Prigožins sacīja, ka gaida atbildi no Krievijas Aizsardzības ministrijas par viņa paša sastādītu "līgumu", ko viņš trīs dienas iepriekš bija iesniedzis ministrijai.

Šāds solis seko pašas Aizsardzības ministrijas izteiktajam ultimātam "Vagner" un citiem "brīvprātīgajiem formējumiem" parakstīt līgumus ar ministriju līdz 1. jūlijam. Lai gan Prigožina sagatavotā dokumenta saturs nav publiskots, šāda darbība paaugstina likmes un, ļoti iespējams, ir vēl viens apzināts mēģinājums graut oficiālo militāro iestāžu autoritāti, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Prigožina tonis pret Aizsardzības ministriju ir kļuvis nepārprotami konfrontējošs. Krievijas Aizsardzības ministrija gandrīz noteikti to uzskata par ļoti nožēlojamu laikā, kad tā saskaras ar Ukrainas pretuzbrukumu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sbCxVQyYL8

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aYoWLghGOf