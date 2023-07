Prigožins Sanktpēterburgā piedalījies Āfrikas-Krievijas samitā

Grupējuma "Vagner" līderis Jevgeņijs Prigožins šonedēļ Sanktpēterburgā piedalījies Āfrikas-Krievijas samitā, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Viņš redzēts sarokojoties ar Centrālāfrikas Republikas (CĀR) vēstnieku Frediju Mapuku. Fotogrāfiju, kurā redzams Prigožins un Mapuku, platformā "Facebook" publicēja Dmitrijs Sitij, kurš pārvaldot "Vagner" operācijas CĀR.

Prigozhin showing up at the Russia-Africa forum, where Putin was speaking, is bizarre and an embarrassment for Putin

Does it mean everything is forgotten and we're back to business as usual? If true, it appears that Putin is even more vulnerable than many believed. pic.twitter.com/1w75bwZ8Eg