Prinstonas Universitāte atsakās no bijušā ASV prezidenta Vudro Vilsona vārda

Prinstonas Universitāte paziņojusi par lēmumu viņa rasistisko uzskatu dēļ atteikties no bijušā ASV prezidenta Vudro Vilsona vārda savas publiskās politikas skolas nosaukumā.

Kā norādīts slavenās Efeju līgas universitātes prezidenta Kristofera Eisgrūbera vēstulē skolas pasniedzējiem un studentiem, aizbildņu padome atzinusi, ka "Vilsona rasistiskie uzskati un politika" padara viņa vārdu nepiemērotu Prinstonas Publisko un ārlietu skolas nosaukumam.

2016. gada aprīlī aizbildņu padome jau lēma padarīt universitāti par "iekļaujošāku un par godīgāku pret savu vēsturi", taču izšķīrās saglabāt Vilsona vārdu, taču šis lēmums pārskatīts, ņemot vērā Džordža Floida nogalināšanu, pavēstījis Eisgrūbers.

Vilsons no 1911. līdz 1913. gadam bija Ņūdžersijas gubernators, bet laikā no 1913. līdz 1921. gadam – 28. ASV prezidents. Viņš atbalstīja rasu segregāciju un ieviesa to vairākās federālās iestādēs, kur līdz tam tā netika ievērota.

Ieņemdams Prinstonas Universitātes prezidenta amatu, viņš liedza melnādainajiem uzņemšanu, kā arī labvēlīgi izteicies par Kukluksklanu.

Iepriekš jūnijā Vilsona vārdu no savas ēkas nosaukuma svītroja Ņūdžersijas Monmutas Universitāte, to pamatojot ar vēlmi veicināt "dažādību un iekļaujamību".

Par nolūku atteikties no Vilsona vārda vidusskolas nosaukumā paziņojis arī Kemdenas skolu apgabals.

"Vilsona rasisms bija vērā ņemams un konsekvents pat pēc viņa paša laika standartiem," uzsvēris Eisgrūbers.

Aizbildņu padome norādījusi, ka Vilsona vārds nav piemērots skolai, "kuras pasniedzējiem, studentiem un absolventiem jāizrāda stingra apņēmība cīņā ar rasisma sērgu visās tās izpausmēs".

Tajā pašā laikā Vilsons ticis cildināts par nopelniem, pārveidojot Prinstonu no miegainas provinciālas mācību iestādes par vienu no izcilākajām ASV zinātnes institūcijām. Vienlaikus, būdams Savieno Valstu prezidents Pirmā pasaules kara laikā, viņš izpelnījies Nobela Miera prēmiju.

Taču Eisgrūbers norādījis, ka Vilsona godināšana par spīti viņa uzskatiem, vai tos pat ignorējot, ir daļa no problēmas.

"Prinstona ir tās Amerikas sastāvdaļa, kas pārāk bieži nav novērtējusi, ignorējusi vai attaisnojusi rasismu, ļaujot saglabāties sistēmām, kas diskriminē melnādainos," piebildis universitātes prezidents.