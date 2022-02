Prokremliskie kaujinieki atkal apšauda Staņicu Luhanski; aizdegusies dzīvojamā māja

Donbasa prokremliskie kaujinieki ceturtdien atkārtoti apšaudījuši Ukrainas kontrolētajā teritorijā esošo Staņicu Luhanski, kā rezultātā kāds šāviņš izraisījis ugunsgrēku dzīvojamā mājā, vēsta aģentūra UNIAN.

Glābēji informāciju par mājā trāpījušu artilērijas šāviņu saņēmuši ap pusdesmitiem vakarā pēc vietējā laika. Sākotnējā informācija liecina, ka incidentā cietušo un bojāgājušo nav.

Iepriekš ceturtdien, 17. februārī, Ukrainas austrumos jau fiksētas spēcīgas apšaudes. No prokremlisko kaujinieku kontrolētās teritorija izšauts šāviņš Staņicā Luhanskē trāpīja bērnudārza ēkā.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka bērnudārza apšaudīšana ir liela provokācija.

Video from site of kindergarten shelling this morning. The kindergarten was on ukrainian controlled territory — so it clearly was not the ukr side doing the firing. pic.twitter.com/9YSkZrTfxU