Protesta akcijās Krievijā vairāk nekā 1200 aizturēto. Teksta tiešraides arhīvs

Visā Krievijā trešdien notika solidaritātes akcijas ieslodzījumā esošā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija atbalstam, kurš kopš 31. marta ievēro badastreiku un viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies.

Navaļnija līdzgaitnieki protestus trešdien, 21. aprīlī, izsludināja lielākajās Krievijas pilsētās, tostarp Maskavā un Sanktpēterburgā, kur to sākums bija paredzēts pulksten 19.00. Varasiestādes centās nepieļaut pulcēšanos un jau dienas gaitā tika ziņots par aizturētajiem.

Akcijas dažādās Krievijas pilsētās pulcēja tūkstošiem cilvēku. Šoreiz nav notikušas tik vērienīgas aizturēšanas kā ziemā notikušo protestu laikā, kad tika aizturēti vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku.

Saskaņā ar nevalstiskās organizācijas "OVD Info" datiem uz trešdienas vakaru aizturēti vismaz 1226 cilvēki. Visvairāk – 493– Sanktpēterburgā. Pēc tam seko Ufa ar 91 zināmu aizturēšanu. Skaitļi vēl var mainīties.

Maskavā un Sanktpēterburgā policija neļāva cilvēkiem pulcēties paredzētajās vietās, tās savlaicīgi norobežojot, tāpēc protesta akcijas dalībnieki staigāja pa centra ielām. Saskaņā ar policijas informāciju Maskavā ielās izgāja ap sešiem tūkstošiem cilvēku, bet Sanktpēterburgā – 4,5 tūkstoši. Navaļnija sabiedrotie šo skaitli iesaka pareizināt ar 10, bet neatkarīgas aplēses par dalībnieku skaitu pagaidām nav.

Akcijas Navaļnija atbalstam notika arī virknē Eiropas pilsētu.

Navaļnijs badastreiku sāka pēc tam, kad viņam cietumā pasliktinājās veselības stāvoklis, bet ieslodzījuma vietas administrācija neļāva viņu pārbaudīt ar cietumu nesaistītiem mediķiem. Pēc badastreika sākuma viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies un pagājušās nedēļas nogalē izskanēja bažas, ka viņš jebkurā brīdī var nomirt.

Trešdienas akcijas nebija saskaņotas. Iepriekšējās Navaļnija atbalstam notikušās akcijās šogad notika masveida aizturēšanas, un pret daudziem protestu dalībniekiem ierosinātas krimināllietas.

Krievijā protestē Kremļa kritiķa Navaļnija atbalstam

Protesta akcijas Krievijā šodien ir pierimušas un arī mēs noslēdzam teksta tiešraidi. Paldies un arlabunakti!

“OVD Info” ziņo, ka aizturēšanu laikā Sanktpēterburgā izmantotas elektrošoka ierīces. https://twitter.com/OvdInfo/status/1384958515735932932?ref_src=twsrc%5Etfw

Pa Maskavu turpina staigāt vairāk nekā 1000 cilvēku liela protestētāju grupa. Viņi izsauc saukli “Ārstu Navaļnijam”.

Kāda aizturēšana Sanktpēterburgā.

Vakara gaidā Sanktpēterburgā vairākām metro stacijām bija slēgta izeja, bet tagad visas stacijas atkal darbojas normālā režīmā, ziņo “Meduza”.

Visvairāk aizturēto – 351 – Sanktpēterburgā. Maskavā vien 20, raksta “Meduza”.

Jaunākie “OVD Info” dati: visā Krievijā vismaz 1004 aizturēto.

Savukārt “Radio Svoboda” ziņo, ka Maskavā protesti turpinās un cilvēki neizklīst.

Tikmēr, par spīti slēgtajām ielām, daļa demonstrantu nokļuvuši līdz Maskavas Puškina laukumam, ziņo BBC. https://twitter.com/akhalchi/status/1384948866362060807?ref_src=twsrc%5Etfw

Navaļnija štābs Pēterburgā paziņojis par protesta akcijas beigām. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1384947859406077955?ref_src=twsrc%5Etfw

“OVD Info” vietnē dati par aizturētajiem netiek atjaunoti tehnisku iemeslu dēļ, ziņo BBC. Pēdējais, kas zināms, ir 500 aizturētie visā Krievijā. Precīzāka informācija būs vēlāk, un, domājams, skaitlis būs lielāks, jo kopš pēdējās informācijas atjaunošanas notika masu aizturēšanas Maskavā un Sanktpēterburgā.

Protesta akcijas pamazām pierimst, raksta “Meduza”. Portāla korespondenti novēro divas vairāku simtu lielas cilvēku grupas. Redzamas policistu kolonnas.

Saskaņā ar “OVD Info” datiem aizturēti vismaz 459 cilvēki.

“Meduza” ziņo, ka Maskavā ielās lielas demonstrantu grupas vairs nav palikušas, tikai OMON un žurnālisti.

Maskavā policija bloķējusi ieeju Puškina laukumā un cilvēki virzās uz vienīgo iespējamo vietu – atkal Trubnajas laukumu, ziņo BBC. Kolonnas turpina virzīties pa Maskavas centru. https://twitter.com/wwwproektmedia/status/1384938792172277764?ref_src=twsrc%5Etfw

Oficiālā ziņu aģentūra TASS ziņo, ka Maskavā nesankcionētās akcijas aizturēts pusaudzis ar karavīra lāpstiņu.

Šorīt aizturētā Navļnina līdzgaitniece Ļubova Soboļa tiek atbrīvota, ziņo “Novaja Gazeta”.

Trubnajas laukums Maskavā. Policisti nosprostojuši Trubnajas ielu, cilvēki pārvietojas pa bulvāriem, ziņo “Meduza”. https://twitter.com/CKonovalov/status/1384926603285774336?ref_src=twsrc%5Etfw

Sanktpēterburga.

Kazaņā aizturēts “Kommersant” žurnālists Gļebs Merkins, kurš bija vestē ar uzrakstu “Prese” un redakcijas uzdevumā ziņoja par protesta akciju. Voroņežā policisti aiznesa “Sota Vision” korespondentu Fjodoru Orlovu. https://twitter.com/OgonWatch/status/1384912820341460997?ref_src=twsrc%5Etfw

Maskavā un Sanktpēterburgā cilvēki pārvietojas pa centra ielām, jo piekļuve plānotajām protesta vietām centrā ir bloķēta.

Navaļnija atbalsta akcija notiek arī Ukrainai piederošajā, bet Krievijas okupētajā Krimas pussalā. Sevastopolē aizturēti cilvēki. https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1384919457039011842?ref_src=twsrc%5Etfw

Saskaņā ar Maskavas policijas informāciju galvaspilsētā nesankcionētos mītiņos piedalās seši tūkstoši cilvēku. Neatkarīgas aplēses pagaidām nav. Sanktpēterburgā ielās izgājuši 4,5 tūkstoši cilvēku, informē Iekšlietu ministrija. Navaļnija līdzgaitnieki iesaka šos skaitļus sareizināt ar 10.

Kļuvis zināms, ka Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša aizturēta uz 10 diennaktīm.

Spānija, Barselona. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1384920723223982083?ref_src=twsrc%5Etfw

Navaļnija atbalsta akcija notiek arī Prāgā. Čehija nupat izraidīja 18 krievu diplomātus saistībā ar 2014. gadā notikušiem munīcijas noliktavu sprādzieniem, kuros vaino Krievijas izlūkdienestus. https://twitter.com/adagamov/status/1384919679781715968?ref_src=twsrc%5Etfw

Sieva Jūlija Navaļnaja un brālis Oļegs Navaļnijs

Rīga. Foto: F64.

Pikets notiek arī pie Krievijas vēstniecības Rīgā.

Maskavā pie Telegrāfa ēkas iznākusi Navaļnija sieva Jūlija Navaļnaja.

https://twitter.com/Sandy_mustache/status/1384913692547035137?ref_src=twsrc%5Etfw

Sanktpēterburga. Cilvēki iedeguši gaismiņas.

Jekaterinburga. https://twitter.com/tvrain/status/1384906230267842563?ref_src=twsrc%5Etfw

Sanktpēterburgā pūlis sauc “Nost caru”, “Krievija bez Putina”. Policija brīdina, ka notiks aizturēšanas un tiks pielietots spēks. Žurnālistus aicina netraucēt aizturēšanām un domāt par savu drošību, ziņo BBC krievu valodas dienests. OMON stāv un, šķiet, gaida pavēli sākt aizturēšanas.

Sanktpēterburgā sāk slēgt metro stacijas, ziņo “Fontanka”.

Maskavā protesta akcijai pievienojusies Navaļnija māte un viņa brālis, ziņo opozicionāra štābs.

Jāatgādina, ka Navaļnija vadītais Korupcijas apkarošanas fonds iepriekš plānoja protesta akciju rīkot tikai tad, kad tai tīmekļa vietnē būs pieteikušies vismaz 500 tūkstoši cilvēku. Taču līdz ar Navaļnija veselības stāvokli cietumā nolemts protestu sasaukt nekavējoties.

Sanktpēterburga. “Brīvību politieslodzītajiem,” skandina cilvēki. https://twitter.com/teamnavalny/status/1384900798635728899?ref_src=twsrc%5Etfw

Cilvēki līdz šim aizturēti 50 Krievijas pilsētās.

Protestos visā Krievijā aizturēto skaits sasniedzis 300, ziņo nevalstiskā organizācija “OVD info”. Aizturēšanas sākušās arī Maskavā un Sanktpēterburgā.

Maskavā uz Manēžas laukumu ieradies OMON un sākusies cilvēku aizturēšana, ziņo raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Sanktpēterburgā piekļuvi Pils laukumam, kur jānotiek protestam, no visām pusēm aizšķērsojuši policisti un komunālā tehnika. https://twitter.com/OpenMedia_io/status/1384896369631109128?ref_src=twsrc%5Etfw

Jau pieminēta “Toyota”.

Pils laukums Sanktpēterburgā. View this post on Instagram A post shared by @navalnytoday

Maskavā Puškina laukumā vieglā automašīna “Toyota” saskrējusies ar policijas aizturēto pārvadāšanas automašīnu jeb “autozaku”, ziņo Meduza.

Sanktpēterburgā policisti un barjeras.

Aizturēšanas Iževskā.

Ufā aizturēti 50 protesta akcijas dalībnieki, ziņo “RIA Novosti” .

Permā sapulcējušies vairāk nekā 1000 cilvēki. Skan saukļi: “Mēs šeit esam vara”. https://twitter.com/the_ins_ru/status/1384879473875632133?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Magadanā uz protestiem nav pulcējušies daudz cilvēku, taču vismaz astoņi ir aizturēti, ziņo “Radio Svoboda”. https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/450967586206084/&show_text=0&width=200

Permā: View this post on Instagram A post shared by @navalnytoday

https://twitter.com/pushkarskaia/status/1384882670728093700?ref_src=twsrc%5Etfw

Pilsētu laukumos jau preventīvi varasiestādes izvietojušas nožogojumus, lai pulcēšanās nebūtu iespējama.

Maskavā aizturēta Navaļnija līdzgaitniece Ļubova Soboļa, kā arī preses sekretāre Kira Jarmuša.

Varasiestādes cenšas nepieļaut akciju norisi un jau tiek ziņots par kratīšanām pie opozicionāra atbalstītājiem un vairāk nekā 100 aizturētajiem.

Labvakar, lasītāji! Krievijā šodien ieplānoti masu protesti Alekseja Navaļnija atbalstam. Vakara gaitā sekosim notikumiem kaimiņvalstī.