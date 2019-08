Protesti Honkongā: Tramps ierosina tikšanos ar Ķīnas prezidentu

ASV prezidents Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" ierosinājis tikties ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, tostarp protestus Honkongā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Tramps rakstīja, ka Sji ir lielisks līderis. Tāpat ASV prezidents norādīja, ka viņam nav šaubu, ka Sji situāciju Honkongā var atrisināt ātri un cilvēcīgi. Ierakstu tviterī Tramps noslēdza ar jautājumu: "Personīga tikšanās?".

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?