Protesti Navaļnija atbalstam: sākas aizturēšanas Maskavā un Sanktpēterburgā. Teksta tiešraide

Visā Krievijā trešdien plānotas solidaritātes akcijas ieslodzījumā esošā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija atbalstam, kurš kopš 31. marta ievēro badastreiku un viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies.

Navaļnija līdzgaitnieki protestus trešdien, 21. aprīlī, izsludināja lielākajās Krievijas pilsētās, tostarp Maskavā un Sanktpēterburgā, kur to sākums paredzēts pulksten 19.00. Varasiestādes cenšas nepieļaut pulcēšanos un jau dienas gaitā tiek ziņots par aizturētajiem.

Navaļnijs badastreiku sāka pēc tam, kad viņam cietumā pasliktinājās veselības stāvoklis, bet ieslodzījuma vietas administrācija neļāva viņu pārbaudīt ar cietumu nesaistītiem mediķiem. Pēc badastreika sākuma viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies un pagājušās nedēļas nogalē izskanēja bažas, ka viņš jebkurā brīdī var nomirt.

Akcijas nav saskaņotas. Iepriekšējās Navaļnija atbalstam notikušās akcijās šogad notika masveida aizturēšanas, un pret daudziem protestu dalībniekiem ierosinātas krimināllietas.

Krievijā protestē Kremļa kritiķa Navaļnija atbalstam

Pikets notiek arī pie Krievijas vēstniecības Rīgā.

Maskavā pie Telegrāfa ēkas iznākusi Navaļnija sieva Jūlija Navaļnaja.

Sanktpēterburga. Cilvēki iedeguši gaismiņas.

Sanktpēterburgā pūlis sauc “Nost caru”, “Krievija bez Putina”. Policija brīdina, ka notiks aizturēšanas un tiks pielietots spēks. Žurnālistus aicina netraucēt aizturēšanām un domāt par savu drošību, ziņo BBC krievu valodas dienests. OMON stāv un, šķiet, gaida pavēli sākt aizturēšanas.

Sanktpēterburgā sāk slēgt metro stacijas, ziņo “Fontanka”.

Maskavā protesta akcijai pievienojusies Navaļnija māte un viņa brālis, ziņo opozicionāra štābs.

Jāatgādina, ka Navaļnija vadītais Korupcijas apkarošanas fonds iepriekš plānoja protesta akciju rīkot tikai tad, kad tai tīmekļa vietnē būs pieteikušies vismaz 500 tūkstoši cilvēku. Taču līdz ar Navaļnija veselības stāvokli cietumā nolemts protestu sasaukt nekavējoties.

Cilvēki līdz šim aizturēti 50 Krievijas pilsētās.

Protestos visā Krievijā aizturēto skaits sasniedzis 300, ziņo nevalstiskā organizācija “OVD info”. Aizturēšanas sākušās arī Maskavā un Sanktpēterburgā.

Maskavā uz Manēžas laukumu ieradies OMON un sākusies cilvēku aizturēšana, ziņo raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Jau pieminēta “Toyota”.

Maskavā Puškina laukumā vieglā automašīna “Toyota” saskrējusies ar policijas aizturēto pārvadāšanas automašīnu jeb “autozaku”, ziņo Meduza.

Sanktpēterburgā policisti un barjeras.

Aizturēšanas Iževskā.

Ufā aizturēti 50 protesta akcijas dalībnieki, ziņo “RIA Novosti” .

Permā sapulcējušies vairāk nekā 1000 cilvēki. Skan saukļi: “Mēs šeit esam vara”. https://twitter.com/the_ins_ru/status/1384879473875632133?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Magadanā uz protestiem nav pulcējušies daudz cilvēku, taču vismaz astoņi ir aizturēti, ziņo “Radio Svoboda”. https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/450967586206084/&show_text=0&width=200

Atgādināsim, ka bažas par Navaļnija veselību ir kļuvis par starptautisku jautājumu: https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-bridina-krieviju-par-sekam-gadijuma-ja-navalnijs-nomirtu.d?id=53118569

Pilsētu laukumos jau preventīvi varasiestādes izvietojušas nožogojumus, lai pulcēšanās nebūtu iespējama.

Maskavā aizturēta Navaļnija līdzgaitniece Ļubova Soboļa, kā arī preses sekretāre Kira Jarmuša.

Varasiestādes cenšas nepieļaut akciju norisi un jau tiek ziņots par kratīšanām pie opozicionāra atbalstītājiem un vairāk nekā 100 aizturētajiem.

Labvakar, lasītāji! Krievijā šodien ieplānoti masu protesti Alekseja Navaļnija atbalstam. Vakara gaitā sekosim notikumiem kaimiņvalstī.