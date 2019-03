Provizoriskie rezultāti: Igaunijā vēlēšanās uzvar Reformu partija

Igaunijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi opozīcijā esošā Reformu partija, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie daļējie provizoriskie rezultāti.

Liberālā Reformu partija, kuru vada partijas dibinātāja, kādreizējā premjera un bijušā eirokomisāra Sīma Kallasa meita Kaja Kallasa, saņēmusi 29,4% balsu.

Ar 22,2% balsu tai seko premjerministra Jiri Ratasa vadītā Centra partija.

Reformu partija, kurai bija premjerministra amats kopš 2005. gada, tika izstumta no valdības 2016.gadā, kad no ilgi opozīcijā bijušās Centra partijas priekšsēdētāja amata tika gāzts tās dibinātājs Edgars Savisārs un par līderi tika ievēlēts Ratass, kurš drīz pēc tam kļuva arī par valdības vadītāju.

Ratass ir veltījis daudz pūļu, lai atbrīvotu Centra partiju no prokremliski orientēta politiskā spēka reputācijas un piešķirtu tai prorietumniecisku tēlu, tomēr partijā vēl ir daudz biedru ar prokrieviskiem uzskatiem. Centra partija, kas ilgstoši ir pie varas Tallinas pašvaldībā, ir populārākais politiskais spēks Igaunijas krievvalodīgo pilsoņu vidū.

Trešajā vietā ar 17,7% balsu ir opozīcijā esošā populistiskā un nacionālistiskā Konservatīvā tautas partija (EKRE), kuru vada kādreizējais Igaunijas vēstnieks Krievijā Marts Helme.

Ceturto vietu ar 11,5% balsu ieņēmusi valdošajā koalīcijā ietilpstošā nacionālkonservatīvā partija "Tēvzeme", kuras priekšsēdētājs ir bijušais lauksaimniecības ministrs Helirs Valdors Sēders.

Piektajā vietā ar 10,0% balsu ir bijušā izglītības un zinātnes ministra Jevgeņija Osinovska vadītā Sociāldemokrātiskā partija.

Pārējās partijas nav pārvarējušas 5% barjeru iekļūšanai parlamentā.

Atbilstoši šiem provizoriskajiem rezultātiem Reformu partija ieguvusi 35 deputātu vietas, Centra partija - 25 vietas, Konservatīvā tautas partija - 19 vietas, "Tēvzeme" - 12 vietas, bet Sociāldemokrātiskā partija - 10 vietas.

Balsu skaitīšana turpinās un spēku samērs vēl var mainīties.

Balsotājiem bija iespēja izvēlēties no pavisam desmit partiju sarakstiem.

Vēlēšanās piedalījās 63,1% balsstiesīgo pilsoņu.

Iepriekšējā balsošanā internetā vai vēlēšanu iecirkņos nobalsoja 39,3% reģistrēto vēlētāju. Trīs dienu ilgajā iepriekšējā balsošanā, kas noslēdzās trešdienas vakarā, piedalījās 346 395 cilvēki. No viņiem 247 232 vēlētāji nobalsoja internetā, bet 99 163 cilvēki izmantoja tradicionālos papīra biļetenus. Līdz ar to ir pārspēts iepriekšējās vēlēšanās uzstādītais iepriekšējā balsošanā un balsošanā internetā piedalījušos vēlētāju skaita rekords. Pirms četriem gadiem iepriekšējā balsošanā piedalījās 296 109 vēlētāji, un 176 491 no viņiem nobalsoja elektroniski.

Vēlēšanu dienā svētdien bija iespējams balsot, tikai izmantojot papīra biļetenus.

Balsošanas iecirkņi bija atvērti no pulksten deviņiem līdz 20.

Igaunijas parlamentā Rīgikogu jeb Valsts sapulcē ir 101 deputāts, kas tiek ievēlēts uz četru gadu termiņu.