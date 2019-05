Provizoriskie rezultāti: Lietuvas prezidenta vēlēšanās visvairāk balsu Nausēdam, Skvernelim un Šimonītei

Lietuvā svētdien notikušajās prezidenta vēlēšanās no deviņiem kandidātiem visvairāk balsu saņēmuši ekonomists Gitans Nausēda, bijusī finanšu ministre Ingrīda Šimonīte un premjerministrs Sauļus Skvernelis, liecina centrālās vēlēšanu komisijas publiskotie provizoriskie rezultāti.

Šie rezultāti iegūti, apkopojot datus no 1582 vēlēšanu iecirkņiem. Pavisam ir 1972 iecirkņi.

Pēc šiem rezultātiem, neatkarīgais kandidāts Nausēda ieguvis 31,19% balsu, opozīcijā esošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība–Lietuvas kristīgie demokrāti" kandidāte, Seima deputāte Šimonīte – 26,76% balsu, bet abu valdošās koalīcijas partiju – Zemnieku un zaļo savienības un Sociāldemokrātu darba partijas – izvirzītais Skvernelis – 22,60% balsu.

Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisārs, bijušais veselības ministrs Vītenis Andrjukaitis no Sociāldemokrātu partijas saņēmis 5,09% balsu, neatkarīgais kandidāts, filozofs un viens no Lietuvas tautas atmodas kustības "Sajūdis" dibinātājiem Arvīds Juozaitis – 4,67% balsu, "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas–Kristīgo ģimeņu savienības" vadītājs, Eiropas Parlamenta deputāts Valdemārs Tomaševskis – 4,45% balsu, neatkarīgais kandidāts, Seima zaļzemnieku frakcijas deputāts Mindaugs Puidoks – 2,86% balsu, Seima deputāts, Centra partijas līderis Naglis Puteiķis – 0,89% balsu, bet Eiropas Parlamenta deputāts Valentīns Mazuronis no Darba partijas – 0,75% balsu.

Lai gan Puteiķis piektdien paziņoja, ka atsauc savu kandidatūru un aicina savus atbalstītājus balsot par Skverneli vai Juozaiti, Puteiķa vārds biļetenos bija un par viņu varēja nobalsot.

Tā kā neviens kandidāts nav ieguvis vairāk par pusi balsu, 26.maijā notiks prezidenta vēlēšanu otrā kārta, kurā sacentīsies divi vislielāko balsu skaitu ieguvušie kandidāti. Ja balsu skaitīšanas gaitā spēku samērs nemainīsies, tie būs Nausēda un Šimonīte.

Prezidenta vēlēšanās nobalsojuši 56,45% no 2,47 miljoniem balsstiesīgo pilsoņu, svētdienas vakarā paziņoja centrālā vēlēšanu komisija.