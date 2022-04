Pusotru mēnesi bez saules gaismas. Video no ‘Azovstaļ’ bunkura Mariupolē

Metalurģijas kombināta "Azovtaļ" teritorija ir pēdējais bastions Ukrainas ostas pilsētā Mariupolē, ko vēl aizsargā ukraiņu karavīri. Jauns video ļauj nedaudz ielūkoties, kādos apstākļos rūpnīcas bunkuros dzīvo tur patvērušies civiliedzīvotāji.

Mariupole atrodas okupantu aplenkumā jau no kara pirmajām dienām, un pilsēta ir gandrīz pilnībā sagrauta. Par spīti tam civiliedzīvotāju evakuācija no ostas pilsētas līdz šim ir noritējusi gausi, turklāt daudzi pret savu gribu tikuši izvesti uz Krieviju, informēja Ukrainas amatpersonas. Savukārt simti cilvēku (tiek minēts arī skaitlis ap 1000), starp kuriem sievietes un bērni, atrodas bunkuros Ukrainas jūras kājnieku un pulka "Azov" karavīru aizsargātajā "Azovstaļ" teritorijā.

Svētdien, 24. aprīlī, kad pareizticīgie svinēja Lieldienas, video no viena šāda bunkura publicēts Mariupoli aizstāvošā pulka "Azov" "Youtube" kanālā. Ierakstā tumšā telpā redzami bērni un sievietes, kuras stāsta, ka pārtika un ūdens ir atlicis ne vairāk kā nedēļai.

"Bērni neguļ, bērni baidās no tām bombardēšanām," saka viena no sievietēm.

Tiek izrādīta guļamistaba, kurā uz sienām krājoties mitrums un veidojoties pelējums. Gultā guļ gadu vecs bērns ar improvizētiem autiņiem, jo autiņbiksītes nav pieejamas.

"Mani bērni pusotru mēnesi nav redzējuši saules gaismu," stāsta sieviete, skaidrojot, ka bombardēšanas dēļ ārā iet ir bail.

"Mariupoliešu vārdā es vērošos pie visas pasaules, lūdzu, palīdziet mums," ierakstā runā viena no bunkura iemītniecēm, "Mēs gribam dzīvot, gribam normāli dzīvot savā pilsētā, savā valstī. Mums ir apnikušas tās bombardēšanas, nemitīgie aviotriecieni pret mūsu zemi. Cik ilgi tas turpināsies, no kā mūs šeit glābj, es nesaprotu. Palīdziet mums, apturiet Krievijas Federācijas agresiju pret manu valsti."

I can't stop thinking of these people, these kids of #Mariupol, who have already spent 1,5 months in the basement, whom russia took hostages and violently bombs now... https://t.co/NYCfV292o0