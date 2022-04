Putina atteikšanās ieņemt 'Azovtaļ' liecina par vēlmi novirzīt spēkus uz citurieni, uzskata britu izlūki

Kremļa saimnieka Vladimira Putina paziņojums par atteikšanos no uzbrukuma Ukrainas spēku kontrolētajai metalurģijas kombināta "Azovstaļ" teritorijai Mariupolē, domājams, liecina par vēlmi atbrīvot spēkus izmantošanai citās vietās Ukrainas austrumos, uzskata britu militārais izlūkdienests.

Par to, ka ir "jāsaudzē karavīru dzīvības", tāpēc "Azovstaļ" kompleksam uzbrukt "nav saprātīgi", Putins ceturtdien paziņoja TV pārraidītā sarunā ar aizsardzības ministru Sergeju Šoigu. Diktators pavēlēja teritoriju ielenkt, tā, lai "pat muša nevar izlidot".

Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas tvitera ierakstā piektdien skaidrots, ka sauszemes uzbrukums "Azovstaļ" kompleksam, visticamāk, krieviem prasītu būtiskus zaudējumus, kas vēl vairāk samazinātu okupantu kaujas efektivitāti.

Ministrija atzīmē, ka Donbasa austrumos turpinās smagas apšaudes un kaujas, Krievijai cenšoties pavirzīties tālāk uz priekšu un realizēt savus reģiona sagrābšanas plānus.

Par spīti jaunajiem mērķiem, Krievija turpina ciest no zaudējumiem, kas gūti konflikta pirmajā fāzē, norāda britu izlūki. "Cenšoties atjaunot savus novājinātos spēkus, viņi sākuši nestrādājošu ekipējumu sūtīt atpakaļ uz Krieviju remontēšanai," teikts ierakstā.

