'Putina baikeri' uz Ukrainu nesteidz; karot devies vien niecīgs skaits ultrapatriotisko motociklistu

Krievijas motociklistu klubs "Nakts vilki" ("Ночные Волки"), kas neslēpti iestājies par Kremļa idejām un brāļojies ar tā saimnieku Vladimiru Putinu, iebrukumā Ukrainā piedalās niecīgā skaitā – karot brīvprātīgi devies tikai mazāk nekā viens procents kluba biedru, vēsta portāls "The Moscow Times".

Krievijas motoklubs "Nakts vilki" ("Night Wolves"; "Ночные Волки") savas stingri prokremliskās nostājas dēļ nereti tiek dēvēts par "Putina baikeriem". Kluba prezidents Aleksandrs Zaldostanovs jeb Ķirurgs tiek dēvēts par Putina draugu un ir atklāts viņa slavinātājs. Viņš arī iesaistījies prokremliskās kustībās.

"Nakts vilki" aktīvi iesaistījās Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksijā, un daļa biedru devās karot pret Ukrainu Donbasā. Krimas aneksijas laikā "Putina baikeri" pat piedāvāja apsargāt administratīvās ēkas.

1989. gadā dibinātie "Nakts vilki" ir viens no senākajiem Krievijas motoklubiem. Kluba draudzība ar Putinu novērojama vismaz kopš 2009. gada, kad toreizējais premjers pirmo reizi publiski redzēts kluba biedru sabiedrībā. 2011. gadā Putins brauca motociklistu parādes priekšgalā Novorosijskā, ziņoja "The Telegraph".

Īpašu publicitāti "Nakts vilki" ieguva 2014. gadā, kad motociklistu kolonnas priekšgalā Krimā līdzās Zaldostanovam ar motociklu "Ural" brauca Putins.

Taču tagad, kā konstatē "The Moscow Times", klubs ir gandrīz pazudis no publiskās telpas un medijiem, bet karot uz Ukrainu brīvprātīgi devušies daži desmiti "Nakts vilku" biedru.

Aģentūra "Regnum" ziņo, ka Ukrainā karo viens vads "Nakts vilku" jeb aptuveni 50 cilvēki – kluba biedri stājoties tā sauktās Doneckas tautas republikas starptautiskajā brigādē "Pjatnaška". Šai pašai brigādei klubs vāc humāno palīdzību. Motociklistu vada grupas fotogrāfijā medijs gan saskaitīja tikai 21 cilvēku.

Kopējais "Nakts vilku" biedru skaits, kā apstiprinājuši divi medija avoti, ir aptuveni pieci tūkstoši. Līdz ar to brīvprātīgi karot uz Ukrainu, kuras teritoriju pievienošanu kustība iepriekš aktīvi atbalstīja, organizēti devies vien aptuveni 1% kluba biedru.

Ziņas par "Nakts vilku" dalību iebrukumā Ukrainā nav parādījušās Krievijas federālajos medijos, kur iepriekš klubam bija atvēlēta prominenta loma, norāda "The Moscow Times". Politologs Abass Galjamovs pieļauj, ka "Nakts vilku" iepriekšējā patriotiskā aktivitāte drīzāk bija sabiedrisko attiecību kampaņa un naudas pelnīšanas veids, bet ar nopietniem darbiem apliecināt savu lojalitāti vairums "Putina baikeru" nav gatavi.

Kluba līderis Zaldostanovs, kurš no Putina rokām 2013. gadā ir saņēmis Goda ordeni, kā arī saņēmis medaļu "Par Krimas atgriešanu" un bijis aktīvs Kremļa propagandas dalībnieks, kā raksta "The Moscow Times", savu pašreizējo atrašanās vietu neatklāj, taču arī karadarbībā nepiedalās. No sociālo tīklu aktivitātēm redzams, ka viņš personīgi pavada kluba biedrus, kas dodas uz fronti.

Video: Propagandas video, kurā tiek daudzināts Putins, Zaldostanovs un Kadirovs.

Uz medija jautājumu par "Nakts vilku" dalību karadarbībā Zaldostanovs atbild poētiski: "Mūsu motociklisti tikai daļēji ir no Zemes – viņi ir arī no debesīm. Reizēm, kad steidzamies uz Donbasu un palīdzam mocekļiem, tie pārvēršas par ugunīgiem ratiem, kas lido pāri debesīm tieši aiz pravieša Elijas."

"Worldstat" dati liecina, ka pēdējā gada laikā interneta meklēšanas pakalpojumā "Jandeks" interese par "Nakts vilkiem" kritusies par 68%. Savukārt Zaldostanovs publiku vairs neinteresē vispār – pieprasījumu skaits ir par mazu, lai vispār parādītos "Google trends" statistikā, raksta "The Moscow Times".

Divi avoti izdevumam skaidro, ka kluba pamanāmība ievērojami kritusies, jo kopš 2019. gada "Nakts vilki" vairs nav saņēmuši nevienu prezidenta grantu, lai gan iepriekš regulāri lielos apmēros saņēma finansējumu dažādu patriotisku pasākumu, šovu un motobraucienu rīkošanai. Visplašākā publicitāte un interese par klubu bija vērojama no 2016. līdz 2018. gadam, kad Zaldostanovs brāļojās ar Ramzanu Kadirovu un "Nakts vilki" organizēja propagandas motobraucienus pa Eiropu.

Runājot par Kremļa labvēlības zaudēšanu, avoti motociklistu aprindās noliedz, ka Zaldostanovam būtu bijuši kādi konflikti ar augstām amatpersonām. Savukārt politologs Galjamovs pieļauj, ka vienkārši "pagāja baikeru mode".

"Cik man zināms, baikeru mijiedarbība ar Putinu bija Federālā apsardzes dienesta (FSO) iniciatīva. Prezidenta lietu pārvalde nekad nebija sajūsmā par šo ideju, tur saprata, ka motociklisti nav pamatstraume, ka šī ideja ir diezgan margināla. Domāju, ka Putins vienkārši paspēlējās ar šo mantiņu un zaudēja interesi," medijs citē Galjamovu.

Pašlaik kā vienīgā kluba atbalstītāja palikusi Krievijas valsts kompānija "Roskosmoss", ar kuru draudzība "Nakts vilkiem" sākās laikā, kad to vadīja motociklu cienītājs Dmitrijs Rogozins. Tiesa, runa ir par šādai korporācijai niecīgām summām – "Roskosmoss" palīdzot nopirkt ekipējumu Ukrainā karojošajiem kluba biedriem, skaidro medijs.

Jānorāda, ka savulaik "Nakts vilku" filiāle darbojās arī Latvijā. Kad par to rakstīja portāls "Delfi", nekas gan neliecināja par lielu aktivitāti un biedru skaitu, turklāt kluba politiskās ievirzes dēļ tas nebija populārs motociklistu aprindās. Kā atklāja bijušie kluba biedri, kustību daudzi motociklisti pametuši pēc tam, kad Zaldostanovs sācis brāļoties ar Kremli.

2016. gadā Latvijas "Nakts vilku" nodaļas vadītājs Igors Lakatošs tika izraidīts no valsts. Maskavā Lakatošu sagaidīja pats Ķirurgs, kurš īsi pēc biedra aizturēšanas video uzrunā pamatīgi noķengāja Latviju.

Kā liecina ieraksts "Lursoft" datubāzē, biedrība "Night Wolves MC Latvia" 2017. gada sākumā ir likvidēta.