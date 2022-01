'Putina logs aizveras' – politologs par motivāciju uzbrukt

"Priekšroka ir pirmajam variantam, bet tā iespējas sarūk. Vienlaikus Krievijai ir jākontrolē vismaz daļa Ukrainas teritorijas, nekādi citi varianti nav savienojami ar Putina un Krievijas eksistenci vidēja termiņa perspektīvā," domā Judins.

Kā raksturo eksperts, NATO tuvošanos un briestošo neapmierinātību Krievijā Putins uztver kā vienu veselu, nevis atsevišķus faktorus: "Ienaidnieks tuvojas fiziski, un tuvojoties nodarbojas ar graušanu."

Militāri apsvērumi



"No dažiem Putina izteikumiem ir saprotams, ka viņš uzskata, ka Krievijai šobrīd ir kādas militāri tehnoloģiskas priekšrocības, kas drīzumā tiks neitralizētas. Tas nozīmē, ka piespiest pieņemt savus noteikumus ar militāriem draudiem var tagad, bet nebūs iespējams tuvākajā nākotnē," politologs min trešo faktoru.

Putins domā, ka, nenovēršot draudus tagad, pēc diviem trim gadiem tie kļūs lielāki, uzskata Judins. Līdz ar to Rietumu mēģinājumi palielināt Krievijas izmaksas uzbrukuma gadījumā, iespējams, tikai pārliecina Kremļa saimnieku, ka draudi ir pārāk lieli, lai gaidītu, viņš pieļauj.

Riski pašam Putinam



No vienas puses, saprotot, ka riski ir pārāk lieli, Putinam nekas netraucē novērsties no iespējamā uzbrukuma un risināt citus jautājumus, turklāt cienīgu iespēju iziet no situācijas viņam nodrošinātu sarunas, spriež politologs.

"No otras puses, vērtējumi par nepieņemamiem draudošajiem riskiem noteikti nav tikai Putina galvā, bet tam piekrīt Krievijas militāri-politiskā vadība. Pašreizējā taktika noteikti ir plašas kolektīvās plānošanas rezultāts," viņš raksta.

Līdz ar to vienkārši izkļūt no šī strupceļa var neizdoties un var nākties skaidrot valstij un elitei, kāpēc priekšstati par riskiem ir mainījušies. "Tāpēc, ja pašreizējā spriedze nebeigsies ar tādu vai citādu militāru operāciju, tā gandrīz noteikti nopietni satricinās eliti. Un nav zināms, vai noturēsies pats Putins, par kura sīkstumu kopumā nav šaubu," teikts ierakstā.

"Tāpēc tas, ko dara Putins, nav brašs uzbrukums, bet gan izmisīga aizsardzība. Tas situāciju padara daudz bīstamāku," secina Judins.

Taču iespēju logs pamazām aizveras, un, ja līdz tam izdosies saglabāt mieru, situācija Krievijā būtiski mainīsies, viņš paredz.

Ziņots, ka kopš novembra pastāv bažas par iespējamu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijā pie Ukrainas robežas tiek novērota karaspēka un tehnikas pulcināšana, bet Maskava no ASV un NATO pieprasa īpašas "drošības garantijas", kas ietver NATO nepaplašināšanos uz austrumiem un spēku atvilkšanu no alianses jaunākajām dalībvalstīm, pretējā gadījumā solot īstenot "militāri tehniskus pasākumus".

Krievija jau 2014. gadā okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un Krievijas atbalstītas bruņotas bandas pārņēmušas atsevišķas teritorijas Ukrainas austrumos, tāpēc faktiski karš Ukrainā notiek jau septiņus gadus.