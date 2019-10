Putina negaidītais izaicinājums Sīrijā - nafta palikusi amerikāņu kontrolē

Krievija saskārusies ar jaunu negaidītu finansiālu izaicinājumu Sīrijā. Lai gan ASV atkāpšanās ļāva Krievijas balstītajiem Sīrijas valdības spēkiem pārņemt kontroli pār jaunām teritorijām, vienlaikus prasot arī lielākus resursus no Krievijas, jo tās spēkiem jānodrošina klātbūtne lielākā teritorijā, amerikāņi pēc īsas aiziešanas atgriezās Sīrijas pašos ziemeļaustrumos, saglabājot kontroli pār naftas laukiem.

Tas, pirmkārt, liedz Bašara al Asada režīmam iegūt tik nepieciešamos līdzekļus valsts atjaunošanai un režīma nostiprināšanai. Otrkārt, tas ASV dod iespēju piespiest Sīriju pieņemt konstitucionālās izmaiņas šonedēļ Ženēvā notiekošajās sarunās par konflikta izbeigšanu, pretī dodot pielaidi naftai, raksta "The Moscow Times". Līdz ar politisku progresu aktīvi varētu kļūt arī finanšu donori, kuriem nav saistoša dažādu grupējumu pastāvēšana dažādajās frontes pusēs, kā arī Irānas dziļā iesaiste valsts politikas veidošanā. Vienlaikus nenoliedzams ir fakts, ka Sīrijas valdība uzskata sevi par astoņus gadus ilgušā kara uzvarētāju.

Lai gan Krievijas iesaiste palīdzējusi mainīt kara gaitu par labu režīmam, ne Krievija, ne otrs lielais balsts Irāna nav spējīgas finansēt valsts atjaunošanu, kas pēc ANO aplēsēm varētu prasīt ap 250 miljardiem ASV dolāru. Atjaunošanā varētu iesaistīties pavisam citi spēlētāji, piemēram, Saūda Arābija, kas mazinājusi al Asada kritizēšanu. Tomēr tas varētu notikt ne ātrāk kā pēc ANO par leģitīmām atzītām Sīrijas prezidenta vēlēšanām, kas plānotas 2021. gadā.

Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par spēku atvilkšanu no Sīrijas ziemeļiem, kur amerikāņi atbalstīja Sīrijas kurdu spēkus, to teritorijās iebruka Turcija. Kurdi vērsās pie Sīrijas valdības, lai nepieļautu lielāku asinsizliešanu un potenciālas etniskās tīrīšanas no Turcijas un tās sabiedroto puses, un jau drīz Krievijas spēki līdzās Sīrijas armijai pārņēma kontroli pār lielu pierobežas daļu, kā arī vienojās ar Turciju par operācijas apturēšanu.

Krievijas militāro dominanci gan ierobežoja ASV paziņojums, ka tās spēki nepametīs naftas ieguves laukus Deir ez Zoras apkārtnē valsts dienvidaustrumos, kā arī atgriežas naftas laukos Turcijas pierobežā pašos Sīrijas ziemeļaustrumos, lai nodrošinātu to nenonākšanu teroristu rokās. Medijs atzīmē, ka manevrs notika gandrīz vienlaikus ar Trampa publiski pausto pateicību Krievijai par palīdzību "Daesh" līdera Abu Bakra al Bagdadi nogalināšanā.