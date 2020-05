Putina preses sekretārs Peskovs saslimis ar Covid-19

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs saslimis ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 un ārstējas slimnīcā, vēsta aģentūra "Interfax".

"Jā, saslimu. Ārstējos," Peskovs aģentūrai apstiprinājis savu inficēšanos. Viņš papildināja, ka atrodas klīnikā.

Covid-19 līdz šim jau bija diagnosticēts Krievijas premjerministram Mihailam Mišustinam, kultūras ministrei Olgai Ļubimovai, celtniecības ministram Vladimiram Jakuševam un viņa vietniekam Dmitrijam Volkovam.

Ar vairāk nekā 232 tūkstošiem atklāto inficēto Krievija ieņem trešo vietu pasaulē Covid-19 izplatības ziņā, atpaliekot tikai no ASV un Spānijas.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 4,2 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,3 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 287 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 81 tūkstoris ASV.

Vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.