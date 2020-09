Putins apsola Lukašenko 'grūtajā brīdī' 1,5 miljardu dolāru lielu kredītu

Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikšanās laikā ar līdzšinējo Baltkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievijai tiks piešķirts 1,5 miljardus dolāru liels valsts kredīts, liecina kanāla RT pārraidītā sarunu daļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mēs vienojāmies par to, ka Krievija sniegs Baltkrievijai šajā grūtajā brīdī valsts kredītu 1,5 miljardus dolāru, un mēs to izpildīsim. Tagad, cik zinām, mūsu finanšu ministri nodarbojas ar to profesionālā līmenī," Sočos pirmdien notikušās tikšanās laikā teica Putins.

Krievija ir Baltkrievijas ārējo aizņēmumu galvenais avots. No kopējā Baltkrievijas valsts ārējā parāda uz 2020. gada pirmo ceturksni 48% jeb 7,92 miljardi dolāru ir Krievijas daļa, raksta portāls "Meduza".

Lukašenko ar Putinu tiekas laikā, kad Baltkrievijā jau ilgāk par mēnesi nerimst plaši tautas protesti pret 26 gadus valdījušo prezidentu. Cilvēki pieprasa viņa atkāpšanos pēc 9. augusta prezidenta vēlēšanām, kuras rezultātus opozīcija uzskata par viltotiem.

Papildu pret Lukašenko vērstu noskaņojumu rada drošības iestāžu vardarbība pret miermīlīgajiem demonstrantiem.

Kā vēsta aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem Kremlī, Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzskata, ka masu protesti Baltkrievijā diez vai novedīs pie 26 gadus valdījušā Aleksandra Lukašenko gāšanas.

Tai pat laikā, kā atklāja avoti, kuri vēlējās palikt anonīmi, Kremlī bijis pārsteigums par protestu mērogiem. Maskava neuzticas Lukašenko, bet tai pat laikā nevar pieļaut, lai viņa pretinieki nāk pie varas ielu protestu rezultātā, atklājuši avoti.

Tāpēc Kremlī pieņemts lēmums atbalstīt Lukašenko un tai pat laikā izdarīt uz viņu spiedienu, lai viņš gatavotos varas nodošanai, domājams, kādam Kremlim tīkamai figūrai.

Baltkrievijas opozīcijā un Rietumos pastāv bažas, ka Kremlis var izmantot novājināto Lukašenko, lai panāktu Baltkrievijas dziļāku integrāciju ar Krieviju.