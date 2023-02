Putins ir 'politiskais līķis': militārie blogeri kritizē diktatora uzrunu

Militārais blogeris, kurš Vladimiru Putinu nodēvējis par "politisko līķi", ir starp ievērojamām Krievijas personām, kas kritizējušas Krievijas diktatora otrdienas uzrunu, raksta "Sky News".

Putins otrdienas uzrunā neminēja Krievijas militārās neveiksmes un nav izvirzījis kara mērķus, norāda cits prokremliskais blogeris. Karu atbalstošie krievu autori ar tūkstošiem sekotāju līdz šim nav sastapušies ar plašiem cenzūras pasākumiem, kurus Kremlis parasti īsteno pret režīma kritiķiem. Militāro blogeru vidū ietilpst gan anonīmi apskatnieki, gan žurnālisti, kas ir saistīti ar Krievijas bruņotajiem spēkiem.

"Putins kā politiķis ir līķis," "Telegram" rakstīja blogeris Anatolijs Nesmjans un piebilda: "Viņš nespēj novērtēt situāciju, izcelt pamata pretrunas vai piedāvāt adekvātu problēmu risinājumu."

Arī ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) savā jaunākajā ziņojumā uzsvēra Krievijas militāro blogeru neapmierinātību ar Putina uzrunu. Eksperti kā piemēru minēja Igoru Girkinu, kurš apgalvoja, ka Putins 40 minūtes nav teicis neko jēgpilnu, tostarp nav runājis par Krievijas militārajām sakāvēm, ekonomiskajām problēmām un nav saucis pie atbildības valsts amatpersonas.

Savukārt Kremlim pietuvinātā algotņu grupējuma "Vagner" vadītājs Jevgēņijs Prigožins paziņoja, ka Putina uzrunu vispār neesot skatījies un ka tās laikā esot mēģinājis okupantu spēkiem sagādāt munīciju.

Jau ziņots, ka Putins otrdien uzrunā Federālajai sapulcei solīja "sistemātiski" turpināt karu Ukrainā, kā arī paziņoja, ka Maskava aptur dalību "START" bruņojuma kontroles līgumā ar ASV.