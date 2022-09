Putins izsludina daļēju mobilizāciju; apsūdz Rietumus 'kodolšantāžā'

Krievijas diktators Vladimirs Putins uzrunā trešdienas rītā izziņoja "daļēju mobilizāciju", ziņo britu medijs "Sky News".

Putins norādīja, ka dokuments par šādas mobilizācijas uzsākšanu jau esot parakstīts.

"Uzsveru, ka tā ir daļēja mobilizācija. Iesaukti tiks tikai tie, kas ir rezervē," viņš saka. Diktators piebilda, ka mobilizācijas pasākumi sāksies šodien.

"Es uzsvēršu, ka Krievijas pilsoņiem, kas iesaukti mobilizācijas ietvaros, tiks pie visām priekšrocībām, kas pienākas tiem, kas dienē saskaņā ar līgumu," viņš sacīja.

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu sacīja, ka mobilizācija attieksies "tikai uz tiem, kuriem ir iepriekšēja militārā pieredze". Ministrs izeicās, ka tie kopumā būtu aptuveni 300 000 rezervisti. Viņš piebilda, ka Krievija cīnās "ne tikai pret Ukrainu, bet pret Rietumiem kopumā".

Šoigu arī uzskaitīja Krievijas līdzšinējos zaudējumus Ukrainā, sakot, ka ir gājuši bojā 5937 cilvēki. Tas ir daudz mazāk nekā minēts Ukrainas un Rietumu aģentūru sniegtajās aplēsēs.

Krievijas mobilizācija bija paredzams solis, kas sabiedrībā izrādīsies ārkārtīgi nepopulārs, šorīt paziņoja Ukrainas amatpersonas. Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks sacīja, ka šis solis parāda, ka karš nenorit tā, kā plānoja Maskava.

Bijušais Apvienotās Karalistes vēstnieks Krievijā Tonijs Brentons telekanālam "Sky News sacīja", ka Putina izsludinātā daļējā mobilizācija esot nozīmīga kara eskalācija. "Tas, ko Putins tagad ir izziņojis, ir mobilizācija, no kuras viņš ir atteicies kopš kara sākuma," sacīja Brentons.

