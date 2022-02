Putins lemj atzīt okupēto Doņeckas un Luhanskas 'republiku' neatkarību

Krievijas prezidents Vladimirs Putins lēmis atzīt Doņeckas un Luhanskas 'republiku' neatkarības.

Kremļa paziņojumā teikts, ka Putins Francijas un Vācijas līderiem paziņojis, ka plāno parakstīt dekrētu, ar kuru Doņeckas un Luhanskas apgabalus atzīst par neatkarīgiem, ziņo raidorganizācija BBC.

Tajā piebilsts, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Olafs Šolcs telefonsarunās ar Putinu "pauduši vilšanos" par šo lēmumu. "Tajā pašā laikā viņi norādīja uz gatavību turpināt kontaktus," norādīja Kremlis.

Tikmēr ES aicinājusi Krieviju neanektēt un neatzīt separātstu kontrolēto Ukrainas reģionu neatkarību, brīdinot par sankcijām, ja Maskava to izdarīs. "Ja būs aneksija, būs sankcijas, un, ja būs [neatkarības] atzīšana, es nolikšu sankciju [jautājumu] uz galda, un ministri lems," pēc bloka ārlietu ministru sanāksmes sacīja ES ārpolitikas vadītājs Žozeps Borels, kuru citē portāls "Al Jazeera".

Diskusija par šo jautājumu bija vērojama publiskā sēdē. Tiesa, aizsardzības ministra pulksteņa atpalikšana par piecām stundām, ko pamanījuši "TV Rain" žurnālisti, radījusi aizdomas, ka šovam līdzīgā lēmēju uzstāšanās ir ierakstīta jau iepriekš. To vēlāk apstiprināja arī ģenerālprokurora runas izgriešana no pārraides.

.@tvrain just cut into its broadcast of Putin's security council meeting to say that the defense minister's watch is 5 hours behind the current time.