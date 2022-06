Putins nav īstenojis savus stratēģiskos mērķus Ukrainā, norāda Blinkens

Krievijas iebrukums Ukrainā ir izgāzies un tās prezidents Vladimirs Putins nav spējis īstenot savus stratēģiskos mērķus, medija CNN veidotajā raidījumā, norādīja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

Blinkens sacīja, ka, neskatoties uz teritoriālajiem ieguvumiem Ukrainā, Krievijas iebrukums ir izgāšanās. "Nejauksim taktiku ar stratēģiju. Ja runājam par Putina stratēģiskajiem mērķiem, viņš jau ir izgāzies," norādīja Blinkens.

"Putina stratēģiskais mērķis bija atņemt Ukrainai suverenitāti un neatkarību, izdzēst to no kartes, iekļaut to Krievijā. Tas nav izdevies," uzsvēra valsts sekretārs.

Krievijas iecerētais zibenskarš, sagrābjot Kijivu un citus Ukrainas apgabalus arī izgāzās, vēsta medijs "Politico".

"Kopš Putins zaudēja kauju par Kijivu, un viņam bija jāpārorientējas tikai uz Austrumukrainu un Dienvidukrainu, krievu spēki laiku pa laikam izšauj raķetes no attāluma. Tās iznīcina daudzdzīvokļu ēkas. Ir ziņas, ka ir trāpīts arī bērnudārzam. Tam nav cita iemesla kā vien mēģināt terorizēt ukraiņus," raidījumā sacīja Blinkens.

Blinkens piebilda, ka Putins šo iebrukumu nav spējis izmantot arī, lai veidotu šķelšanos starp NATO dalībvalstīm.

Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons CNN raidījumā mudināja amerikāņus turpināt atbalstīt Ukrainu.

"Ja mēs ļausim Putinam tikt cauri sveikā ar to, ko viņš dara, iekarojot neatkarīgas, suverēnas valsts daļas, tad sekas būs absolūti katastrofālas," sacīja Džonsons.

"Tas nozīmētu, ka mēs padarām leģitīmu arī Putina turpmāko rīcību, izmantojot vardarbību citās bijušās Padomju Savienības daļās. Mēs tādā veidā arī atbalstītu agresiju citās pasaules daļās. To jau var novērot Austrumāzijā," atsaucoties uz Ķīnas plāniem Taivānā, uzsvēra Džonsons.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.