Putins nav noguris no kara, pauž Zelenskis

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavisam noteikti nav noguris no kara, intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka netic miera sarunu perspektīvai, kamēr Krievija turpina runāt ultimātu valodā.

"Viņi negrib kara beigas. Kaut arī viņi jau jūt nogurumu. Tikai Kremlis, tikai viens cilvēks, kas vada Krievijas Federāciju, nav noguris no šī kara. Viņš, iespējams, ir noguris no dzīves principā sava vecuma dēļ, bet viņš pavisam noteikti nav noguris no kara," sacīja Zelenskis.

Kad Krievija tiešām gribēs mieru, "mēs to pavisam noteikti sajutīsim un redzēsim", tomēr šobrīd Krievijas puses paziņojumi par miera sarunām ir tikai vārdi, skaidroja Ukrainas līderis.

"Ar vārdiem vien nepietiek - apturiet karu, aizejiet no mūsu teritorijas, pārstājiet nogalināt cilvēkus, sāciet kompensēt zaudējumus, ko jūs esat nodarījuši mūsu valstij, sauciet pie atbildības noziedzniekus. Bet pagaidām tie ir tikai vārdi," viņš piebilda.

Sarunas ar Putinu nav iespējamas, jo viņš turpina runāt ultimātu valodā, norādīja prezidents.

"Es neesmu dzirdējis neko, atskaitot ultimātus, no patlabanējā Krievijas prezidenta. Sākot ar 24.februāri bijuši vieni vienīgi ultimāti - denacifikācija, demilitarizācija. Viss sākas ar "de" - viņi vienmēr grib kaut ko mums atņemt. Vardarbīgi, mūsu zemē," skaidroja Zelenskis.

"Tāpēc es arī teicu, ka negrasos runāt ar šo personu, ja tā sankcionēs un rīkos fiktīvus "referendumus". Es sacīju - ja tas tiks izdarīts, tas nozīmēs necieņu pret mūsu cilvēkiem, mūsu tiesībām, mūsu brīvībām. Par ko tad ar viņu runāt? Bet es neesmu aizvēris durvis sarunām. Es teicu, ka mēs būsim gatavi runāt ar Krieviju, bet ar citu Krieviju."

Pie tēmas par sarunām ar Krieviju varēs atgriezties, kad Krievijas puse būs gatava izrādīt būtisku piekāpšanos, norādīja Zelenskis.

"Par to var runāt, kad viņi atzīs sevi par okupantiem un izrādīs gatavību atdot mums visu - zemi, tiesības, brīvību, naudu un, pats galvenais, taisnīgumu. Jo vecākiem, kas zaudējuši savus bērnus, ar naudu nebūs pietiekami, tā viņiem nav prioritāte. Viņiem ir vajadzīgs taisnīgums. Bet pagaidām es neesmu dzirdējis tādus paziņojumus no Krievijas Federācijas - ne no Putina, nedz no vēl kāda cita," sacīja Ukrainas prezidents.