Putins neapmeklēs G20 samitu Bali

Krievijas prezidents Vladimirs Putins nākamnedēļ neapmeklēs G20 līderu samitu, viņu pārstāvēs Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, informē medijs "Reuters".

Kā G20 samita uzņemošā valsts Indonēzija ir pretojusies spiedienam no rietumvalstīm un Ukrainas, kuras aicināja atsaukt aicinājumu Putinam un izraidīt Krieviju no sadarbības formāta. Indonēzija gan norādīja, ka tai nav pilnvaru to darīt bez vienprātības dalībnieku vidū.

Krievijas vēstniecības pārstāvis Indonēzijā apstiprināja, ka Putins samitā nepiedalīsies, taču sīkākus paskaidrojumus nesniedza. Putins gan gatavojas vienai no sanāksmēm pievienoties attālināti, vēsta "Reuters".

Indonēzijas prezidents Džoko Vidodo ir mēģinājis mazināt šķelšanos starp G20 valstīm. “Prezidents ir mēģinājis panākt, lai visi “atdziest”, un tas, šķiet, notiek tagad,” Bali vietējiem medijiem sacīja Jūras un Investīciju lietu ministrijas pārstāvis.

Indonēzijas prezidents intervijā medijam “The Financial Times” norādīja, ka Krievija ir aicināta ierasties samitā, kuru, viņaprāt, gan aizēnos “ļoti satraucošs” starptautiskās spriedzes pieaugums. “G20 nav paredzēts kā politisks forums. Šeit runājam par ekonomiku un valstu attīstību,” Vidodo citē “Reuters”.

Indonēzija ir uzaicinājusi arī Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš ir ziņojis, ka nepiedalīsies, ja uz samitu ieradīsies arī Putins . Gaidāms, ka Zelenskis samitam pievienosies virtuāli.

Augstākā līmeņa sanāksmē, kas sāksies 15. novembrī, piedalīsies arī vairāki citi pasaules līderi, tostarp ASV prezidents Džo Baidens un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins.