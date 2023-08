Putins par Prigožinu: Talantīgs cilvēks, kurš pieļāva nopietnas kļūdas

Ceturtdien, 24. augustā, aptuveni 24 stundas pēc militārā algotņu grupējuma "Vagner" vadītāja Jevgeņija Prigožina privātās lidmašīnas avārijas, notikumus beidzot komentēja Krievijas diktators Vladimirs Putins, ziņo raidsabiedrība BBC.

Putins paziņojumā norādīja, ka, lai gan Prigožins bijis "talantīgs cilvēks", viņš "dzīvē pieļāva nopietnas kļūdas".

"Šie ir cilvēki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu cīņās Ukrainā," komentēja Putins. Viņš uzsvēra, ka "Vagner" palīdzējuši Krievijas karaspēkam cīnīties pret "nacistiem Ukrainā" – šo apsūdzību viņš jau vairākkārt izmantojis, lai attaisnotu Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

Putins arī uzsvēra, ka Prigožinu pazinis kopš 90. gadiem un raksturoja viņu kā "vīrieti ar sarežģītu dzīvi". "Viņš ir dzīvē pieļāvis nopietnas kļūdas. Tomēr viņš sasniedza rezultātus gan sev, gan kopējam labumam, kad es to prasīju, piemēram, pēdējos mēnešos," apgalvoja agresors.

ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) ceturtdien paziņoja, ka Prigožina nāve neesot negadījums un lidmašīnu notriek gandrīz noteikti esot pavēlējis Putins.

Līdz šim Kremlis aviokatastrofu komentējis nebija. Nākamajā rītā pēc avārijas Putins teica video uzrunu Dienvidāfrikas Republikā (DĀR) notiekošajā BRICS samitā, tomēr arī tad Prigožinu nepieminēja.

Lai gan paziņojumā Putins par Prigožinu runāja pagātnes formā, grupējuma līdera nāvi viņš neapstiprināja.

Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs, kurš ir viens no Putina sabiedrotajiem, Prigožinu raksturoja kā savu draugu, informēja aģentūra "Reuters". Viņš uzsvēra, ka iepriekš lūdzis grupējuma līderim "nolikt malā savas personīgās ambīcijas". "Tomēr pēdējā laikā viņš neredzēja, vai negribēja redzēt, kopējo ainu par valstī notiekošo," paziņojis Kadirovs.

Kā ziņo medijs, kopš lidmašīnas avārijas brīža izteiktas vairākas versijas par to, kas to īsti izraisījis un, vai Prigožins tiešām atradies lidmašīnā. ASV uzskata, ka Prigožins, visticamāk, ir gājis bojā avārijā, ceturtdien preses konferencē komentēja Pentagona preses pārstāvis.

Ciemata iedzīvotāji netālu no avārijas vietas Tveras apgabalā stāstījuši, ka dzirdējuši sprādzienu īsi pirms redzējuši krītošu lidmašīnu. Viena no teorijām esot, ka lidmašīnā pirms pacelšanās ienestas sprāgstvielas. Kāda no ASV amatpersonām medijam CBS apgalvojusi, ka, visticamāk, iemesls bijis sprādziens pašā lidmašīnā.

Otra teorija izskanējusi ar "Vagner" grupējumu saistītos "Telegram" kanālos. Tur norādīts, ka lidmašīnu notriekuši Krievijas pretgaisa spēki. Pentagons komentēja, ka nav izskanējusi nekāda informācija, kas šīs ziņas varētu apstiprināt.

ISW ceturtdien vēstīja, ka agresors Vladimirs Putins gandrīz noteikti pavēlēja Krievijas militārajai pavēlniecībai notriekt algotņu grupējuma "Vagner" vadītāja lidmašīnu. Domnīcas analītiķi par mazticamu uzskata scenāriju, ka Krievijas armijas elementi, īpaši Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un Ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Valērijs Gerasimovs, nogalinātu Prigožinu bez Putina pavēles.