Putins pauž gatavību sniegt palīdzību migrācijas krīzes atrisināšanai

Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka Maskava esot gatava palīdzēt atrisināt migrācijas krīzi, kas izveidojusies uz Polijas robežas ar Baltkrieviju, atsaucoties uz viņa interviju valstij piederošajam televīzijas kanālam "Rossija 1", svētdien ziņo aģentūra "RIA Novosti".

"Mēs esam gatavi palīdzēt visiem līdzekļiem, ja, protams, kaut kas no mums būs atkarīgs," aģentūra citē Putina teikto.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros aizvadīto mēnešu gaitā notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas.

Savukārt kopš pirmdienas notiek masveidīgi migrantu mēģinājumi no Baltkrievijas puses vardarbīgi ielauzties Polijas teritorijā.

ES apsūdzējusi Minskas režīmu centienos tādējādi atriebties par atbalsta sniegšanu baltkrievu opozīcijai un par sankcijām, kas vērstas pret Baltkrieviju, reaģējot uz pagājušā gada protestu vardarbīgo apslāpēšanu.

Krievija līdz šim noliegusi jebkādu Maskavas un Minskas atbildību par notiekošo, apgalvojot, ka tajā esot vainojumi Rietumi, kas uzsāka karu Irākā un Afganistānā.

Arī citētajā intervijā Putins noliedzis jebkādu Krievijas saistību ar situāciju uz Baltkrievijas robežas ar Eiropas Savienību (ES).

Viņš noliedzis arī to, ka migrantu transportēšanā uz Minsku varētu būt iesaistīta Krievijas lidsabiedrība "Aeroflot".

Putins intervijā arī izteicies, ka kopš migrācijas krīzes sākuma divkārt to apspriedis ar Lukašenko, taču sākotnēji esot par to uzzinājis no medijiem.