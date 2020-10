Putins pauž satraukumu par arābu kaujinieku piedalīšanos kaujās Karabahā

Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien telefonsarunas gaitā paudis satraukumu Turcijas kolēģim Redžepam Tajipam Erdoganam par Tuvo Austrumu kaujinieku piedalīšanos kaujās Kalnu Karabahas konfliktā, pavēstīja Kremļa preses dienests.

Saruna notikusi pēc Turcijas puses iniciatīvas.

"Detalizēti tika apskatīta Sīrijas virziena mijiedarbības tematika. Tika norādīts, ka svarīgi ir īstenot pūliņus, lai izpildītu vienošanos par stabilizāciju Idlibā un Aizeifratā. Līderi arī apmainījās ar viedokļiem par politisko noregulējumu Sīrijā, arī ar trešo valstu-Astanas procesa garantu līdzdarbību," teikts paziņojumā.

Prezidenti arī runājuši par Lībijas tematiku, arī situācijas tālākas normalizācijas perspektīvām un Lībijas pušu miera sarunu aktivizāciju.

"Turklāt tika runāts par notikumu attīstību Kalnu Karabahas konflikta zonā. No Krievijas puses tika pausts dziļš satraukums saistībā ar joprojām notiekošo karadarbību, kā arī ar to, ka arvien lielākā apmērā kauju sadursmēs tiek iesaistīti teroristi no Tuvajiem Austrumiem."

"Vladimirs Putins informēja par kontaktiem ar Azerbaidžānas un Armēnijas vadību un spertajiem soļiem, lai ātrāk panāktu pamieru un krīzes deeskalāciju," teikts paziņojumā.

"Tika panākta vienošanās arī turpmāk īstenot koordināciju Krievijas un Turcijas ārlietu un aizsardzības resoru starpā, kā arī abu valstu izlūkdienestu starpā," teikts Kremļa paziņojumā.

Kalnu Karabahas konfliktā intensīvas kaujas atsākās 27. septembrī.

Tiek ziņots, ka Azerbaidžānas spēkiem palīdz Turcijas bruņoto spēku virsnieki un Turcijas organizēti kaujinieki no Sīrijas.

Baku noraida visus risinājumus, kas ļautu armēņiem saglabāt kontroli pār Kalnu Karabahu.

Azerbaidžānas un Armēnijas starpā valda naidīgas attiecības kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, kad notika karš par galvenokārt armēņu apdzīvoto Kalnu Karabahu.

Kalnu Karabaha, kas padomju laikā bija Azerbaidžānas PSR sastāvā, kopš deviņdesmito gadu sākuma ir "de facto" neatkarīga armēņu republika. Kaut arī kopš PSRS sabrukuma Azerbaidžāna nekontrolē Kalnu Karabahu, tā šo armēņu apdzīvoto reģionu uzskata par savu teritoriju. Arī starptautiskā sabiedrība uzskata Kalnu Karabahu par daļu no Azerbaidžānas un neviena valsts nav atzinusi šo reģionu par neatkarīgu valsti.