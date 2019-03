Putins personīgi apmaksāšot Krievijas armijas katedrāles galveno ikonu

Topošās Krievijas bruņoto spēku galvenās katedrāles centrālās ikonas radīšanu no saviem personīgajiem līdzekļiem apmaksās Krievijas prezidents Vladimirs Putins, laikrakstam “Krasnaja Zvezda” pastāstīja dievnama galvenais arhitekts Dmitrijs Smirnovs.

Putina apmaksātā ikonas "Spas Ņirukatvornij" tiks radīta uz pamatnes, kas veidota no 1710. gada lielgabala lafetes, kas izcelta no Ņevas dzelmes netālu no Pētera I namiņa Pēterburgā, atklāja arhitekts.

Bruņoto spēku katedrāle, kurā paredzēts skolot militāros priesterus, atradīsies Piemaskavas militāri patriotiskajā parkā "Patriots". Baznīcas augstums ar krustu sasniegs 95 metrus, padarot to par trešo augstāko pareizticīgo baznīcu pasaulē.

11 tūkstošu kvadrātmetru plašajai baznīcai būs pieci kupoli un pieci altāri. Dievnamā paredzētas arī mācību telpas militārajiem cienīgtēviem. Dievnams tikšot celts par tautas ziedojumiem un to plānots pabeigt 2020. gadā.

Ziedojumus vāc fonds "Augšamcelšanās". Novembrī organizācija paziņoja, ka ziedojumu summa jau pārsniegusi miljardu rubļu (vairāk nekā 13 miljoni eiro). Žurnālisti gan atklāja niansi, ka vairums ziedotāju fondam atvēlējuši identisku summu – 12 254 rubļus (165 eiro), norāda "Currenttime".

Jau ziņots, ka Piemaskavā izveidots militāri patriotiskais parks "Patriots", kurā, tostarp jauniešu militārās organizācijas, var piedalīties vēsturisku kauju izspēlē, piemēram, uzbrukt Berlīnes Reihstāgam.

Tāpat parkā top katedrāle militāro priesteru skološanai, kas ilustrē pareizticības lomu Kremļa vēsturiskās pēctecības un "garīguma" politikā.