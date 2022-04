Putins satraucies par savu veselību; braucienos līdzi dodas ārstu brigāde, izpētījis medijs

Kremļa saimnieks Vladimirs Putins ir ļoti norūpējies par savu veselību, piekopj tautas medicīnas metodes un braucienos viņu pavada ārstu brigāde, savā pētījumā apgalvo pētnieciskais medijs "Proekt".

Par Putina veselības stāvokli informācija netiek atklāta kopš tā brīža, kad viņš kļuva par prezidentu. Sākotnēji tam neviens nepievērsa uzmanību un pats Putins uzturēja veselīga vīrieša tēlu līdz brīdim, kad viņš laiku pa laikam sācis pazust no publiskās dzīves un parādījās spekulācijas, ka tas varētu būt saistīts ar veselību.

Tas sācies 2012. gadā, kad Putins kādā ziedu nolikšanas ceremonijā pirmo reizi publiski parādījies klibodams. Avoti to saista ar kritienu no zirga – Putins ļoti aizrāvies ar jāšana sportu. Kremlis no šīs ziedu nolikšanas ceremonijas nepublicēja nekādus video, bet medijiem ticis dots rīkojums nepieminēt klibumu. Pēc tam visi pasākumi ar prezidenta piedalīšanos ierobežoti līdz vienai stundai.

2012. gadā Kremlis arī pirmo reizi sācis izmantot "konservus" – iepriekš sagatavotus TV sižetus, kur Putins tiekas ar amatpersonām, radot iespaidu, ka viņš nekur nav pazudis. Kopš tā brīža braucienos Putinu sākusi pavadīt ārstu brigāde, raksta medijs.

Gadiem ejot, Putins sācis pievērsties nezinātniskajai medicīnai, tostarp iet briežu pantu (jauno ragu) ekstrakta vannās, par kuru dziednieciskajām spējām viņam pastāstījis aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, atklājis kāds medija avots. Šī un citas tautas medicīnas "jaunības saglabāšanas" metodes kļuvušas populāras arī citu augstāko amatpersonu aprindās.

Ar laiku Putins sācis arvien biežāk apmeklēt Prezidenta lietu pārvaldes Centrālo klīnisko slimnīcu. Slimnīcas mediķi, kas uzrauga viņa veselību, pavadot Putinu ceļojumos un lidojot līdzi uz viņu rezidencēm. Pārbaudot mediķu lidojumu datus uz Sočiem, tie sakrīt ar prezidenta oficiālajām vizītēm un periodiem, kad viņš nav parādījies publiski, norāda "Proekt".

Izpētot publiski pieejamos līgumus un pieņemšanas aktus starp Centrālo klīnisko slimnīcu un viesnīcām Sočos, "Proekt" secina, ka 2016. - 2017. gadā prezidentu braucienos pavadījuši vidēji pieci ārsti, taču reizēm to skaits būtiski pieaudzis.

Tā 2016. gada novembrī, kad Putins bija nozudis piecas dienas, uz Sočiem devušies 12 mediķi. Sākotnēji aizbraukusi Putina privāto ārstu grupa, tad neiroķirurgi un rehabilitologs.

Pēc gada Putins neiroķirurgu grupas vadītājam Oļegam Miškinam piešķīra Krievijas nopelniem bagātā ārstā titulu, atzīmē "Proekt".

2019. gadā Putinu pavadījuši jau vidēji deviņi ārsti. Visbiežāk Kremļa saimnieku satikuši otolaringologi Aleksejs Ščeglovs un Igors Jesakovs, kā arī ķirurgs Jevgēnijs Seļivanovs. Pēdējais no viņiem vismaz līdz nesenam laikam specializējies onkoloģijā un nodarbojies ar vairogdziedzera problēmām. "Proekt" atgādina, ka Putins publiski ir demonstrējis interesi par vairogdziedzera vēža problēmu valstī.

Ārstu aprindās runas par Putina veselības stāvokli kļuvušas biežākas 2021. gada rudenī, kad pēc ilgas atrašanās izolācijā prezidents atsācis piedalīties publiskos pasākumos. 13. septembrī Putins negaidīti paziņoja par došanos pašizolācijā, jo apkārt daudz slimojot ar Covid-19. Tas bijis pārsteigums pat prezidenta tuvākajam lokam.

Pēc tam Kremļa saimnieks publiski neparādījās visu septembri. Vai šajā laika viņam tika veiktas kādas medicīniskās procedūras – nav zināms. Taču pēc tam Putins ar amatpersonām sāka tikties, ievērojot lielu distanci, parasti pie gara galda, atzīmē "Proket".