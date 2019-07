Putins starptautiskajā spēlē ir labāks par Trampu, liecina pētījums

ASV nespēj izrādīt pietiekami efektīvu pretestību Krievijas destabilizējošajām darbībām starptautiskajā vidē, atsaucoties uz Pentagona pētījumu, raksta portāls "Politico".

Pētījuma 150 lapaspusēs secināts, ka ASV joprojām pietiekami nenovērtē Krievijas agresīvo rīcību, kas iekļauj propagandas un dezinformācijas izmantošanu, lai ietekmētu sabiedrības domu Eiropā, Āfrikā, Centrālāzijā un Latīņamerikā. Pētījums arī norāda uz riskiem, kurus rada pieaugošā sadarbība starp Krieviju un Ķīnu.

ASV prezidents Donalds Tramps pētījumā nav kritizēts, tomēr vairāki ASV politiķi gan no Demokrātiskās, gan Republikāniskās partijas pauduši bažas par Baltā nama saimnieka, dažkārt, aso attieksmi pret Eiropas un Āzijas sabiedrotajām, kā arī Trampa īpaši siltajām jūtām pret autoritāriem līderiem, piemēram, Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ziemeļkorejas vadītāju Kimu Čenunu.

Vašingtonā bāzētas domnīcas "Free Russia Foundation" prezidente Natālija Arno portālam "Politico" norādīja, ka Krievija Rietumu institūcijām šobrīd uzbrūk gudrākā un stratēģiski diskrētākā manierē, nekā vairums sabiedrības nojauš. "Šajā vidē, ekonomiska sāncensība, ietekmes kampaņas, paramilitāras darbības, kiberuzbrukumi un politiska karadarbība, visdrīzāk, kļūs izplatītāka," teikts pētījumā. "Šādas konfrontācijas palielina kļūdainu aprēķinu risku starp valstīm ar ievērojamu militāru spēku, kas var palielināta arī bruņota konflikta risku."

Pētījumā ne tika izklāstīti riski, kurus rada Krievijas agresīvā rīcība, bet arī piedāvāti potenciāli atbildes gājieni, kurus ASV varētu izmantot, lai izrādītu pretestību Maskavai. Viens no šādiem manevriem varētu būt ASV valsts departamenta organizētas "ietekmes operācijas", kuras veicinātu nesaskaņas Krievijas un Ķīnas starpā.

Vienlaikus analītiskajā pētījumā atzīmēts, ka pastāv nozares, kurās ASV un Krievijai vajadzētu sadarboties, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar bruņojuma kontroli. "Ir skaidrs, ka draud jauna bruņošanās sacensība. ASV to var pieņemt cerībā, ka tām izdosies apsteigt krievus, vai arī censties izvairīties no šādas sacensības ar jaunu bruņošanās kontroles politiku," raksta viens no pētījuma autoriem.