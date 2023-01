Putins uz Ziemassvētkiem uzdevis ieviest pamieru visā frontes līnijā; Ukraina noraida (plkst.20:13)

Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzdeva pareizticīgo Ziemassvētku svinēšanas laikā ieviest pamieru visā Ukrainas frontes līnijā, informē "Meduza". Savukārt Ukraina to noraida.

Saskaņā ar ziņojumu pamiers būs spēkā no 6. janvāra pulksten 12.00 līdz 7. janvāra pulksten 24.00. Putins šādu rīkojumu devis aizsardzības ministram Sergejam Šoigu saistībā ar patriarha Kirila aicinājumu.

Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska birojā Krievijas pareizticīgās baznīcas galvas priekšlikums tika nodēvēts par "cinisku slazdu un propagandas elementu". Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks sacīja, ka Krievijas pareizticīgā baznīca nav autoritāte globālajai pareizticībai un "darbojas kā kara propagandists", tostarp aicinot uz "ukraiņu genocīdu". Tāpat viņš norādījis, ka Ukraina pamiera piedāvājumu noraida.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" Podoļaks saka, ka "Ukraina neuzbrūk svešām teritorijām un nenogalina civiliedzīvotājus", kā to dara Krievija. Tāpat viņš uzsver, ka Krievijai sākumā jāpamet okupētās teritorijas, tikai tad varēs būt "pagaidu pamiers".

"Liekulību paturiet pie sevis," raksta Podoļaks.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.