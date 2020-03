Putins vidusslānim pieskaita 70% Krievijas iedzīvotāju; tas gan neatbilst patiesībai

Krievijas prezidents Vladimirs Putins intervijā aģentūrai TASS paziņoja, ka vairāk nekā 70% Krievijas pilsoņu pieskaitāmi vidusslānim, jo saņem vairāk nekā 17 tūkstošus rubļu (190 eiro) mēnesī.

Putins savu teikto pamatoja ar to, ka darba samaksas mediāna valstī ir 11,28 tūkstoši rubļu (123 eiro), bet vairums pelna krietni vairāk.

"Mums tādu ir pietiekami daudz, pārliecinoši virs 70%," uzsvēra Putins.

Viņš arī norādīja, ka vidusslānis nenozīmē dzīvot kā Francijā, Vācijā vai ASV, jo katrai valstij vidusslāņa kritēriji ir dažādi.

Pasaules ekonomikas zinātnē par vidusslāni uzskata sociālo grupu, kurai ir stabili ienākumi, ar kuriem pietiek plaša loka materiālo un sociālo vajadzību apmierināšanai, skaidro "Currenttime".

Saskaņā ar "Global Wealth Report 2015" atskaiti par vidusslāni pasaulē uzskatāma cilvēku grupa, kuriem brīvi izmantojami finanšu līdzekļi uz vienu pieaugušo gadā atkarībā no valsts ir no vismaz 10 tūkstošiem dolāru līdz 100 tūkstošiem dolāru. Krievijai, saskaņā ar šo rādītāju, zemākā robeža atkarībā no valūtas kursa svārstībām ir no 15 līdz 18 tūkstošiem dolāru gadā.

Līdz ar to Putina sniegtais vidusslāņa raksturojums nekādā veidā neatbilst tam, kas pieņemts ekonomikas zinātnē, uzsver "Currenttime".

Arī saskaņā ar Krievijas Augstākās ekonomikas skolas aprēķiniem valstī vidusslānis nav tik liels, kā apgalvo Putins. Šī akadēmiskā iestāde norāda, ka reāls vidusslānis Krievijā ir aptuveni 7% iedzīvotāju jeb nedaudz vairāk par 10 miljoniem cilvēku.

Paplašinātajā vidusslānī pētnieki iekļauj 38% iedzīvotāju, kas joprojām ir daudz mazāk par Putina nosauktajiem 70%. Šajā grupā pētnieki iekļāva cilvēkus, kas nopelna kaut 125% no ienākumu mediānas valstī.