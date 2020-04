PVO: 'imunitātes pases' varētu veicināt Covid-19 izplatību

Pasaules Veselības organizācija (PVO) norādījusi, ka valstu valdībām nevajadzētu izdot, tā saucamās, "imunitātes pases" vai "bezriska sertifikātus" kā līdzekli, lai atvieglotu ierobežojumus, ziņo BBC.

PVO skaidro, ka "nav pierādījumu", ka cilvēki, kuriem pēc izveseļošanās no Covid-19 izveidojušās antivielas, būtu pasargāti pret otrreizēju saslimšanu. Šāds solis ("imunitātes pasu" izsniegšana) tieši varētu veicināt vīrusa izplatību. Cilvēki, kuri uzskata, ka ir kļuvuši imūni pret slimību, varētu pārtraukt veikt piesardzības pasākumus, uzskata PVO.

Jāatgādina, ka dažas valstis ir apsvērušas iespēju ļaut cilvēkiem, kuri ir izveseļojušies, ceļot vai atgriezties darbā.

PVO ziņojumā teikts, ka pašlaik nav pierādījumu, ka cilvēki, kuri ir izveseļojušies no Covid-19 un kuriem ir radušās antivielas, būtu pasargāti no otrreizējas saslimšanas. Lielākā daļa līdz šim veikto pētījumu liecina, ka cilvēkiem, kuri izveseļojušies no slimības, asinīs ir bijušas antivielas, tomēr dažiem no tiem bijis ļoti zems antivielu līmenis.

"Šajā pandēmijas brīdī nav pietiekami daudz pierādījumu par antivielu ietekmētu imunitātes efektivitāti, lai garantētu "imunitātes pases "vai "bezriska sertifikāta" precizitāti," teikts paziņojumā. Organizācija arī norāda, ka, lai noteiktu antivielas, nepieciešama turpmāka laboratorisko izmeklējumu validācija, kā arī ir nepieciešams atšķirt iepriekšējo SARS-CoV-2 vīrusu, kas ir izraisīja pandēmiju, no sešiem citiem zināmajiem koronavīrusiem, kas atrodas apritē.