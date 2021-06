'QAnon' idejas republikāņu vidū ir uz palikšanu: 19 piekritēji uzsākuši vēlēšanu cīņu

ASV cīņu par amatiem Senātā un Kongresā pēc pusotra gada plānotajās vidustermiņa vēlēšanās pieteikuši 19 tā dēvētās "QAnon" sazvērestības teorijas piekritēji, vēsta "Vice".

No tiem tikai viena ir neatkarīga kandidāte Mindija Robinsone no "Nevadas Patriotu partijas", bet pārējie 18 ir Republikāniskās partijas biedri. Kopumā 15 no kandidātiem balotējušies arī iepriekš, bet tikai divi no viņiem ir ieguvuši vietas – Kolorado štata pārstāve Laurēna Boeberta un Mārdžorija Teilore Grīna no Džordžijas.

Ņemot vērā, ka pērn no visiem kandidātiem 97 bija "QAnon" teoriju atbalstītāji, paredzams, ka līdz 2022. gada rudenī plānotajām vidustermiņa vēlēšanām arī šis skaitlis ievērojami pieaugs. Vairums no sazvērestības teoriju atbalstītājiem, tostarp jau pieminētās Boeberta un Grīna, gan izvairās no ekstrēmāko teorijas ideju publiskas atbalstīšanas intervijās un soctīklu ierakstos, tomēr citi tieši "QAnon" izvirzījuši par savu vēlēšanu kampaņu panākumu atslēgu.

Piemēram, Džo Pērkinsa no Oregonas salīdzina tā dēvētos "Q" ierakstus, ar slepeniem kodiem, kādi izmantoti Otrā pasaules kara laikā, kā arī paudusi pārliecību, ka pērn vēlēšanās Džo Baidena priekšā sakāvi piedzīvojušais Donalds Tramps strādā ar kopā ar cilvēku grupu, kuru veido militārie izlūki, lai gāztu esošo sistēmu. Viens no "QAnon" idejas centrālajiem mērķiem ir gāzt, viņuprāt, eksistējošu deomokrātu vai "kreiso" elites izveidotu bērnu tirdzniecības shēmu, kurā no nepilngadīgajiem tiek iegūtas asinis un iegūtas kaut kādas apreibinošas vai ārstējošas vielas.

Lai gan Republikāniskās partijas līderi centušies distancēties no sazvērestības teorijas atbalstītāju radītās kustības, īpaši pēc asiņainā iebrukumu Kapitolijā, kur pēc Trampa pamudinājuma cilvēki ar galvenokārt "QAnon" idejas paudošiem plakātiem un simboliku iebrāzās ASV parlamenta ēkā, daļa no idejām kļuvusi par partijas retoriku. Viena no tādām ir jau daudzkārt atspēkotā ideja par pērn novembrī notikušo vēlēšanu nozagšanu, kā to jau kopš vēlēšanu nakts dēvē Tramps.

Martā īstenotā aptaujā noskaidrots, ka ceturtdaļa republikāņu tic "QAnon" konspirāciju teorijas pamatidejai, ka "valdību, medijus un finanšu pasauli ASV kontrolē Sātanu pielūdzošu pedofilu grupējums, pārvaldot arī bērnu tirdzniecības tīklu", raksta medijs. Turklāt trešdaļa republikāņu aptaujā norādījuši, ka valsts glābšanas vārdā nepieciešams spert vardarbīgus soļus.