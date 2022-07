Raķešu trieciens Vinnicā ir daļa no sistemātiskas uzbrukšanas dzīvojamajiem rajoniem, ziņo ISW

Krievijas raķešu trieciens Vinnicā 14.jūlijā bija daļa no sistemātiskas Krievijas veiktu uzbrukumu virknes Ukrainas pilsētu dzīvojamajiem rajoniem, skaidro domnīca "Institue for the Study of War" (ISW).

Krievijas spēki raķetes uz pilsētu palaida no zemūdenes pie Vinnicas pilsētas, informēja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Kirils Timašenko.

Ukrainas ģenerālštābs paziņoja, ka triecienā gājuši bojā vismaz 23 cilvēki. Aptuveni 100 ievainoti un 39 pazuduši bez vēsts.

Krievijas spēki izšāva raķetes arī uz viesnīcu, izglītības iestādēm, iepirkšanās centru un transporta infrastruktūru Mikolajivas pilsētā.

Gaidāma ofensīva gar Slovjanskas- Siverskas- Bahmutas līniju

Krievijas operacionālā pauze turpinās, ar ierobežota apjoma uzbrukumiem Slovjanskas- Siverskas- Bahmutas līnijā.

Krievi, visticamāk, drīzumā sāks lielāku un noteiktāku ofensīvu gar Slovjanskas- Siverskas- Bahmutas līniju, bet pagaidām nav nekādu norāžu, cik drīz šis uzbrukums sāksies vai tieši tur, kur tas koncentrēsies.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.