Rakstā ASV žurnālā Putins aizstāv PSRS lomu Otrajā pasaules karā un Baltijas valstu okupāciju

Krievijas prezidents Vladimirs Putins rakstā, kas ceturtdien publicēts ASV žurnāla "The National Interest" portālā, aizstāv Padomju Savienības lomu Otrajā pasaules karā un Baltijas valstu okupāciju.

Raksts "Otrā pasaules kara 75. gadadienas patiesās mācības" publicēts sešas dienas pirms militārās parādes Maskavā par godu PSRS uzvaras pār nacistisko Vāciju 75. gadadienai.

"Ir būtiski svarīgi nodot nākamajām paaudzēm atmiņu par faktu, ka nacistus pirmkārt un galvenokārt uzvarēja padomju tauta," uzsver Putins un pauž nožēlu, ka "atsevišķi politiķi pasteigušies apgalvot, ka Krievija mēģina pārrakstīt vēsturi".

Krievijas prezidenta rakstā arī apgalvots, ka Padomju Savienība 1939. gada 23. augustā bijusi spiesta parakstīt neuzbrukšanas līgumu ar nacistisko Vāciju jeb tā dēvēto Molotova-Ribentropa paktu, jo Rietumvalstis neesot vēlējušās izveidot militāro aliansi ar Maskavu.

"Padomju Savienība izdarīja visu, kas bija tās spēkos, lai izveidotu antihitlerisko koalīcīju. Par spīti - es to atkārtošu - Rietumvalstu divkosīgajai rīcībai," sacīts publikācijā.

Putins rakstā arī aizstāvējis Padomju Savienības veikto Baltijas valstu okupāciju un aneksiju 1940. gadā.

"1939. gada rudenī Padomju Savienība, īstenojot savus stratēģiskos militāros un aizsardzības mērķus, sāka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas inkorporācijas procesu. To iestāšanās PSRS tika īstenota uz līguma pamata ar vēlēto varas iestāžu piekrišanu. Tas atbilda tā laika starptautiskajām tiesībām un valstu likumiem," teikts Putina publikācijā.

Tajā piebilsts, ka "Baltijas republikas PSRS saglabāja savas valdības iestādes, valodu un bija pārstāvētas Padomju Savienības augstākajās valsts struktūrās".

"Es uzskatu, ka ir nepieņemami pielīdzināt atbrīvotājus okupantiem," uzsver Putins.

Apjomīgajā rakstā, kas, pēc Putina iepriekš teiktā, tapis pēc arhīvu materiāliem, kritizētas Rietumvalstis, savukārt Padomju Savienības rīcība parādīta pozitīvā gaismā.

Žurnālu "The National Interest" izdod ASV domnīca "The National Interest Center" ("Nacionālo interešu centrs"). Šīs domnīcas prezidents ir Kremlim tuvais politologs Dmitrijs Saimss, kurš Krievijas televīzijas Pirmajā kanālā ir viens no politiskā sarunu šova "Lielā spēle" ("Boļšaja igra") vadītājiem.