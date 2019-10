Republikāņi aicina ieviest sankcijas pret Turciju

ASV Republikāniskās partijas deputāti Kongresa Pārstāvju palātā paziņojuši par plāniem ierosināt sankciju likumprojektu pret Turciju saistībā ar Ankaras uzsākto militāro operāciju Sīrijas ziemeļos, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Deputāte Liza Čeinija izteicās, ka Turcijai “jāsaskaras ar nopietnām sekām par nežēlīgu uzbrukšanu mūsu kurdu sabiedrotajiem” reģionā. Čeinija paziņojumā rakstīja, ka, ja Turcija vēlas tikt uzskatīta par sabiedroto, tai jāsāk uzvesties kā sabiedrotajai.

Likumprojektu, kas paredz sankciju ieviešanu pret Turciju ierosinājusi 29 republikāņu deputātu grupa. “Prezidents Tramps skaidri pateica, ka, ja Turcija pārkāps robežu Sīrijā, viņš pilnībā iznīcinās Turcijas ekonomiku – šis likumprojekts ļautu izpildīt šo solījumu,” rakstīja deputāts Džodijs Aringtons.

Dienu iepriekš arī republikāņu senators Lindsijs Greiems ierosināja likumprojektu, kas paredz sankciju ieviešanu pret Turciju. Lai gan Greiems bijis uzticams prezidenta Donalda Trampa atbalstītājs, republikāņu politiķis asi kritizējis Trampa lēmumu no Sīrijas ziemeļiem atsaukt tur dislocētos ASV karavīrus.

Kurdu spēki Sīrijā bija ASV sabiedrotie cīņā pret teroristisko organizāciju "Daesh". Militārajā konfliktā krituši aptuveni 11 000 kurdu karavīru.

Tramps svētdien paziņoja par ASV karaspēka atsaukšanu no Sīrijas ziemeļiem. To izmantoja Turcija, trešdien uzsākot militāru operāciju šajā reģionā. Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans izteicies, ka operācijas mērķis ir nepieļaut terora koridora izveidošanos pie valsts dienvidu robežas, kā arī veicināt mieru reģionā.

Tramps ceturtdien mikroblogošanas vietnē “Twitter” rakstīja, ka ASV ir trīs opcijas. Pirmā – reģionā ievest tūkstošiem karavīru un uzvarēt militāri. Otrā – ieviest sankcijas pret Turciju. Trešā – kļūt par mediatoru, lai panāktu vienošanos starp Turciju un kurdiem. Prezidents vēlāk pauda cerību, ka īstenota tiks trešā opcija, vēsta britu medijs.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!