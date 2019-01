Republikāņu senatori aicina Trampu 'Daesh' kaujiniekus ieslēgt Gvantanamo

Četri ASV republikāņu senatori otrdien aicināja prezidentu Donaldu Trampu izmantot ASV armijas cietumu Gvantanamo līcī Kubā, lai tur ieslodzītu džihādistu grupējuma "Daesh" kaujiniekus, kas sagūstīti Sīrijā.

Senatori Toms Kotons no Arkanzasas, Džons Kornins un Teds Kruss no Teksasas, un Marko Rubio no Floridas izteica šo ierosinājumu vēstulē, kas otrdien tika nosūtīta Trampam. Senatori atzina, ka sagūstītie "Daesh" kaujinieki Sīrijā var izbēgt no ieslodzījuma vai tikt atbrīvoti, bet Gvantanamo cietumā viņi sagaidīs "tiesu".

Šis jautājums ir kļuvis aktuāls tāpēc, ka Tramps ir nolēmis izvest ASV bruņotos spēkus no Sīrijas, kur ASV sabiedrotie tur gūstā simtiem "Daesh" kaujinieku.

Tramps pērnā gada janvārī parakstīja izpildrīkojumu par Gvantanamo cietuma darbības turpināšanu, anulējot eksprezidenta Baraka Obamas 2009. gadā parakstīto direktīvu par šīs ieslodzījuma vietas slēgšanu.

Cietums Gvantanamo līča bāzē Kubā atvērts 2002. gadā, un tajā tika ieslodzītas personas, kas aizturētas toreizējā ASV prezidenta Džordža Buša sāktajā "karā ar terorismu", tostarp aizdomās turamie 2001. gada 11. septembra teroraktos.

Kopš 2008. gada jauni ieslodzītie Gvantanamo nav ievesti un viņu skaits pašreiz ir 40. Vairākiem no viņiem tā arī nav oficiāli izvirzītas apsūdzības, bet viņi tiek uzskatīti par pārāk bīstamiem, lai tiktu atbrīvoti.