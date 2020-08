Režisors Maikls Mūrs brīdina par Trampa uzvaru vēlēšanās

ASV prezidenta Donalda Trampa nometne šobrīd ir pārņēmusi iniciatīvu vairākos svārstīgajos štatos, un liberāļiem draud 2016.gada notikumu atkārtošanās, kad daudzi pret Trampa izredzēm izturējās bez vajadzīgās nopietnības, bet rezultātā nācās pieredzēt, ka Tramps uzvar cīņā par Balto namu, brīdināja pazīstamais amerikāņu kinorežisors un politikas norišu komentētājs Maikls Mūrs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Piedodiet, ka man atkal ir jāveic pārbaude ar realitāti," norādīja režisors.

"Entuziasms saistībā ar Trampu ir ārkārtējs" izšķirošajos reģionos, salīdzinot ar demokrātu sāncenša Džo Baidena situāciju, sociālajā tīklā "Facebook" brīdināja Mūrs - viens no nedaudzajiem politikas komentētājiem, kas 2016.gadā pareģoja Trampa uzvaru.

"Vai esat gatavi Trampa uzvarai? Vai esat garīgi gatavi tam, ka Tramps jūs atkal aptīs ap pirkstu? Vai jūs rodat mierinājumu savā pašpaļāvībā, ka Tramps nekādā ziņā nevar uzvarēt? Vai jūs esat apmierināti ar ticību Demokrātu nacionālajai komitejai tikt ar to galā," vaicāja režisors.

"Es jūs brīdinu ar teju desmit nedēļu rezervi. Entuziasma līmenis 60 miljonus lielajā Trampa bāzē ir ārkārtējs. Attiecībā uz Džo - ne tik ļoti," norādīja Mūrs - viens no redzamākajiem kreisā senatora Bērnija Sandersa atbalstītājiem.

"Neatstājiet to demokrātu ziņā - tikt vaļā no Trampa. Jums jātiek vaļā no Trampa. Mums nākamo 67 dienu laikā ir jāmostas katru dienu un jāgādā, ka mēs savācam 100 cilvēkus, kas dosies balsot. Jārīkojas tagad," mudināja režisors.