Rezņikovs: pretuzbrukuma galvenais notikums vēl priekšā

Dažu ciemu atbrīvošana pēdējo nedēļu laikā nav galvenais notikums Kijivas ieplānotajā pretuzbrukumā, bet galvenās Ukrainas bruņoto spēku rezerves operācijā vēl nav iesaistītas, pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

"Kad tas notiks, jūs visi to redzēsiet. (..) Visi redzēs visu," intervijā laikrakstam "Financial Times" sacīja ministrs, reaģējot uz dažu mediju versijām par it kā lēno virzīšanos uz priekšu pa stipri nocietinātajām krievu pozīcijām.

Ukrainas bruņoto spēku galvenās rezerves, arī vairums brigāžu, kas nesen apmācītas Rietumos un ir apgādātas ar NATO tankiem un bruņutehniku, vēl operācijā nav iesaistītas, skaidroja Rezņikovs.

Ukrainas armija guvusi "zināmus panākumus", ko bruņoto spēku ģenerālštābs neizpauž, lai par karaspēku neatklātu pārāk daudz informācijas.

"Dažkārt krievi neziņo savai vadībai, ka ir zaudējuši atsevišķus rajonus vai teritoriju. Viņi baidās ziņot tālāk savai priekšniecībai," viņš sacīja.

Vienlaikus ministrs brīdināja, ka patlabanējā operācija kontrastēs ar pagājušā gada Krievijas karaspēka straujo sagrāvi pie Kijivas, Harkivas apgabala ziemeļaustrumos un Hersonas apgabalā.

"Nevar sagaidīt brīnumu katrā operācijā," pavēstīja Rezņikovs.

Arī Ukrainas armijas sauszemes spēku komandieris Oleksandrs Sirskis nesenā intervijā britu laikrakstam "Guardian" sacīja, ka uzbrukuma rezervju galvenie spēki vēl kaujās pret Krieviju nav iesaistīti, "viss vēl ir priekšā".

Viņš arī uzsvēra, ka Ukraina šobrīd iztausta ienaidnieka aizsardzības vājās vietas.