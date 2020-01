Rinkēvičs: Latvija palīdzēs Austrālijas ugunsgrēku upuriem

Latvija sniegs palīdzību upuriem, kas ir cietuši Austrālijas postošajos ugunsgrēkos, pirmdien, 6. janvārī, mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ministrs pauda solidaritāti ar Austrāliju un izteica dziļu līdzjūtību postošo ugunsgrēku upuru ģimenēm.

Politiķis arī norādīja, ka Latvija palīdzību katastrofas upuriem sniegs, izmantojot organizāciju "Sarkanais Krusts" Austrālijā.

#Latvia expresses solidarity with #Australia over devastating #AustralianBushfire, we offer our deep condolences to the families of victims of this terrible tragedy, we will provide assistance to disaster victims via @RedCrossAU