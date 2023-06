Rostovā pie Donas 'Vagner', visticamāk, ir ieņēmis galvenos drošības objektus, ziņo britu izlūki

Rostovā pie Donas "Vagner" gandrīz noteikti ir ieņēmis galvenos drošības objektus, tostarp štābu, kas vada Krievijas militārās operācijas Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka agrās 24. jūnija rīta stundās nesaskaņas starp Jevgeņija Prigožina vadīto algotņu grupējumu "Vagner" un Krievijas Aizsardzības ministriju (AM) pārauga atklātā militārā konfrontācijā.

Operācijā, ko Prigožins raksturoja kā "brīvības gājienu", "Vagner" grupējuma spēki no okupētās Ukrainas šķērsoja Krieviju vismaz divās vietās. Rostovā pie Donas "Vagner" gandrīz noteikti ir ieņēmis galvenos drošības objektus, tostarp štābu, kas vada Krievijas militārās operācijas Ukrainā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Citas "Vagner" vienības virzās uz ziemeļiem cauri Voreņežas apgabalam, gandrīz noteikti cenšoties nokļūt Maskavā. Ņemot vērā to, ka pierādījumi par "Vagner" un Krievijas drošības spēku cīņām ir ierobežoti, dažas vienības, iespējams, ir bijušas pasīvas, piekāpjoties "Vagner". Tuvākajās stundās Krievijas drošības spēku un jo īpaši Krievijas Nacionālās gvardes lojalitāte būs atslēgas elements, kas izšķirs to, kā atrisināsies krīze. Šis ir nozīmīgākais izaicinājums Krievijas valstij pēdējā laikā, noslēgumā raksta britu izlūki.

