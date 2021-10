Ruandā par līdera kritizēšanu 'Youtube' sieviete saņem 15 gadus cietumā

Ruandā tiesa lēmusi prezidenta Paula Kagames kritizētājai piešķirt 15 gadu cietumsodu, vēsta "Africa News".

Bargais sods piespriests 42 gadus vecai četru bērnu mātei Ivonai Idamangei, tiesai to pamatojot ar to, ka sieviete savus sekotājus esot mudinājusi uz vardarbību. Prokuratūra iepriekš bija prasījusi viņai pat 30 gadus ilgu ieslodzījumu. Idamange boikotēja tiesas sēdes, pēc tam, kad nesekmīgi centās panākt to pārraidīšanu tiešraidē.

Savā "YouTube" kanālā "Idamange", kurā viņas video vidēji noskatās pat 100 000 vietnes lietotāju, viņa nodēvējusi 1994. gadā pie varas nākušo prezidentu par diktatoru.

Kagames režīms ir kritizēts gadiem, un arī martā organizācija "Human Rights Watch" pauda bažas par pieaugošo vēršanos pret valdības kritiķiem. Pērn vismaz astoņi sabiedrībā zināmi cilvēki arestēti par valsts pārvaldes darba komentēšanu, tostarp īpaši aso vēršanos pret valsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Pati būdama 1994. gadā Ruandā notikušā genocīda izdzīvotāja viņa Kagami apsūdz genocīda izmantošanā politiskiem mērķiem, un memoriālu pārvēršanā par tūristu atrakciju vietām, kamēr izdzīvojušie nav saņēmuši pietiekamu atbalstu. ANO lēš, ka genocīdā bojā gājuši vairāk nekā 800 000 cilvēku, no kuriem lielais vairums piederēja tutsi etniskajai grupai.