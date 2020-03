Ruhani: ASV jāatceļ sankcijas, ja tās vēlas palīdzēt Irānai

Irānas prezidents Hasans Ruhani izteicies, ka ASV jāatceļ ekonomiksās sankcijas, ja tās vēlas palīdzēt Islāma Republikai ar jaunā koronavīrusa radīto problēmu mazināšanu, raksta aģentūra "Reuters".

Prezidents piebilda, ka Irāna neplāno pieņemt Vašingtonas piedāvāto humāno palīdzību. “Amerikas līderi melo (..) Ja viņi vēlas palīdzēt Irānai, viss, kas viņiem jāizdara, ir jāatceļ sankcijas (..) Tad mēs varēsim tikt galā ar koronavīrusa uzliesmojumu,” norādīja Ruhani.

No visām Tuvo Austrumu valstīm Irānu jaunā koronavīrusa uzliesmojums skāris visvairāk. Valstī fiksēti aptuveni 1700 nāves gadījumi, savukārt vairāk nekā 21 000 cilvēku inficējušies ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.

Lai gan ASV-Irānas attiecības aizvadītā gada laikā bijušas visai sarežģītas, Vašingtona savai sāncensei piedāvājusi humāno palīdzību. Irānas augstākais līderis Ali Hamenei svētdien šo piedāvājumu noraidīja.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 339 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 17 700 cilvēki, no tiem vairāk nekā 5400 Itālijā.

Vairāk nekā 99 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.