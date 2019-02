Rūpnīcas no Ķīnas 'atgriezīsies' Eiropā, pārliecināts eksperts

Kādu ietekmi uz Rietumiem atstāj tas, ka Ķīna tagad dara tieši to, ko iepriekš darīja rietumvalstis – zemas kvalifikācijas darbu prasošus pakalpojumus un produktus pasūta nabadzīgākajās Dienvidaustrumāzijas un pat Āfrikas valstīs?

Ķīna mainās ļoti strauji – tā ļoti strauji noveco un tajā arī strauji aug vidusšķira. Tas savukārt nozīmē, ka produktu un pakalpojumu pieprasījums ķīniešu sabiedrībā mainās, mainot arī valsts ekonomikas struktūru. Manuprāt, līdz ar Ķīnas attīstīšanos rietumvalstīs pamazām atteiksies no ierastās lēto ārpakalpojumu un produktu iepirkšanas, un to ražošana kļūs reģionālāka.

Galvenokārt to ļaus robotikas attīstība – rūpnīcas atkal atradīsies OECD valstīs, tikai tajās nebūs daudz darbinieku. To jau patlaban redzam atsevišķās nozarēs, piemēram, tekstila industrijā. Atbildi uz jautājumu, vai tas šeit radīs daudz jaunu darbavietu, gan mēs vēl nezinām. Protams, cilvēki būs nepieciešami šo tehnoloģiju izstrādei, radīšanai, salikšanai un uzturēšanai. Tās pārsvarā būs augsti kvalificētas darbavietas.

Vienlaikus jāatzīst, ka arī mums OECD valstīs sabiedrība kopumā noveco, un aug nepieciešamība pēc zūdošo zināšanu aizvietošanas. To var risināt ar robotiem, to var risināt ar imigrāciju, un šobrīd Rietumvalstīs notiek abi šie procesi.

Uzskatu, ka imigrācija daudz dod mūsu sabiedrībām, bet izaicinājumus rada integrācijas jautājumi. Ir valstis, kas tos risina labāk nekā citas. Imigrāciju lielā mērā veicina ekonomiskie faktori, un attiecīgi migrantu kustību lielā mērā nosaka tie paši apstākļi, kas kāpšanu pa karjeras kāpnēm - ja ar esošajām zināšanām var iegūt labāku darbu, cilvēki to izmantos.

* Intervija ar OECD ekspertu Stējnu Brūku norisinājās Beļģijā reģistrētās domnīcas "New Direction — The Foundation for European Reform" rīkotās konferences "Automatizācija, nodarbinātība un darba nākotne: Politisko un ekonomisko seku izzināšana" ietvaros. Tās norisi Latvijā koordinēja eiroparlamentārieša Roberta Zīles (VL-TB/LNNK) parlamentārais asistents Edgars Zīverts.