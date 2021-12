'Ryanair' lidmašīnu Minskā nosēdinājušais dispečers aizbēdzis uz Poliju

Baltkrievijas gaisa satiksmes kontroles dienesta "Belaeronavigacija" dispečers, kurš maijā sazinājās ar lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīnu un deva tai norādes veikt ārkārtas nosēšanos Minskā, atrodas Polijā un ir sniedzis liecības par šo incidentu poļu izmeklētājiem, atsaucoties uz vārdā neminētiem Eiropas specdienestu darbiniekiem, vēsta laikraksts "The New York Times".

Kompānijas "Ryanair" pasažieru lidmašīna, kurā lidoja opozīcijas "Telegram" kanāla "Nexta" bijušais redaktors un žurnālists Romāns Protasevičs, 23. maijā tika nosēdināta Minskā, Baltkrievijas iestādēm šo soli pamatojot ar it kā saņemtiem spridzināšanas draudiem no palestīniešu kaujinieku grupējuma "Hamas" puses.

Sprāgstvielas lidmašīnā netika atrastas, taču Protasevičs un viņa draudzene Sofija Sapega tika aizturēti un ceļu turpināt nevarēja. Rietumos uzskata, ka tieši Protaseviča aizturēšana bija operācijas mērķis, turklāt oficiālā Minskas versija par notikušo izrādījās nepatiesa saistībā ar vairākiem apgalvojumiem.

Jau jūlijā Baltkrievijas neatkarīgais medijs "Naša Ņiva" rakstīja, ka ar gaisa kuģi sazinājās un par sprādziena draudiem informēja dispečers Oļegs Galegovs, kurš pēc tam devies atvaļinājumā, bet pēc tā noteiktajā laikā jūlijā darbā vairs nav ieradies.

"The New York Times" tagad raksta, ka Galegovs kopā ar migrantiem no tuvajiem austrumiem jau vasarā šķērsojis Polijas robežu un liecinājis Polijas izmeklētājiem sev zināmo informāciju par lidmašīnas nosēdināšanu.

Savukārt Polijas Nacionālās drošības departamenta vadītājs Staņislavs Žarins paziņoja, ka no "tieša notikumu liecinieka Minskas dispečeru tornī" ir saņemtas liecības, ka tornī atradās Valsts drošības komitejas (VDK) virsnieks, kurš kontrolējis gaisa satiksmes kontroles dispečeru darbu.

Visu lidmašīnas pārtveršanas laiku šis virsnieks nepārtraukti pa telefonu informējis kādu par to, kas konkrētajā brīdī notiek ar gaisa kuģi.

"The New York Times" avoti apstiprina jau iepriekš "Naša Ņiva" ziņoto, ka Galegovs pēc izcelsmes ir gruzīns.

Polijā pašlaik tiekot gatavota prasība tiesai pret Baltkrievijas amatpersonām par "Boeing-737" piespiedu nosēdināšanu. Minētā lidmašīna ir reģistrēta Polijā un to ekspluatē "Ryanair" Polijas filiāle. Lidmašīna bija ceļā no Atēnām uz Viļņu.