Sabiedrības ticība viltus ziņām balstās izglītībā, uzskata RT reiz pametusī Vāla

Minējāt, ka sabiedrība ir vairāk sadalīta nekā jebkad kopš pilsoņu kara. Vai uzskatāt, ka arī demokrātijas aizstāvju puse kļuvusi spēcīgāka?

Jā! Pēc vēlēšanām devos uz sieviešu protesta gājienu Vašingtonā. Skats – simtiem tūkstoši soļojošu cilvēku – bija neatkārtojams. Domāju, ka notikušais ir pamodinājis demokrātiju.

Kad cilvēki jūtas ērti, viņi bieži nepievērš vērību ziņām, politikai. Man ir draugi, kuri nekad iepriekš nav pievērsuši uzmanību politikai, bet te pēkšņi paziņo: "Mums jāpievērš uzmanība!" Līdz ar to domāju, ka, ja šajā visā jāmeklē pozitīvais, tad tie ir cilvēki, kas attopas un atskārst, ka viņiem šajā demokrātiskajā procesā ir jāpilda arī sava loma.

Vai arī mediji kļūst stiprāki? Piemēram "New York Times", ...

Jā, prezidents to dēvē par neveiksmīgo "New York Times", bet viņu abonementu skaits ir audzis.

Vai ar to pietiek?

Tas ir sarežģīts jautājums. Domāju, ka ir daudz cilvēku, kuri vēlas sekot notiekošajam, un viņi grib atbalstīt zināšanu izplatīšanu, atbalstīt medijus un abonē tos, tomēr ir arī daudz to, kuri to nekad, nekad, nekad nedarīs. Viņi domā, ka tās ir viltus ziņas, un tāpēc nekad tos nelasīs. Viņi nelasīs ne "The Economist", ne "Washington Post", ne "New York Times". Viņi izvēlēsies "Fox News" un atsevišķos gadījumos RT, jo savos naratīvos tie bieži pārklājas, un tas ir tas, kam viņi ticēs.

Domāju, ka sabiedrības sadalījums, ko mēs patlaban redzam ASV, lielā mērā diemžēl ir balstīts izglītības līmenī. Līdz ar to daļa cilvēku kļūst vairāk informēti, bet daļa – mazāk.

Ilgu laiku pastāvējusi politiskā diskusija par problēmu, ka cilvēki nav gana informēti, bet šī brīža fenomens ir cilvēku maldīga informēšana. Tas nozīmē, ka viņi nevis nezina, kas notiek, bet viņi saņem maldīgu informāciju par to, kas notiek, kas ir vēl bīstamāk, jo cilvēki var noticēt lietām, kas nav patiesas.

Rezultātā fakts, ka migranti šķērso robežu, kas pati par sevi nav liela problēma, cilvēkos jau nosēdušos baiļu dēļ var par tādu kļūt. Šajā digitālajā maldināšanas informācijas ērā tas ir problemātiski, jo mums ir šis sadalījums, kurā daļa tic īstām ziņām, bet daļa par īstām ziņām uzskata viltus ziņas.

Diskusijas videoieraksts (angļu valodā):