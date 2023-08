Sabrūkot tiltam, Indijā dzīvību zaudējuši vismaz 26 cilvēki

Vismaz 26 cilvēki Indijā gājuši bojā, sabrūkot tiltam, raksta "Sky News".

Traģēdija notikusi tilta būvniecības darbu laikā. Pastāv bažas, ka gājuši bojā ir vēl vairāki cilvēki, un ka daudzi tikuši ievainoti, paziņoja policija.

Tilta sabrukšanas brīdī tā apkārtnē atradās aptuveni 40 strādnieku. Netālu dzīvojošie cilvēki izglāba ievainotos strādniekus un nogādāja viņus slimnīcā, paziņoja policija. Uz notikuma vietu steidzās arī glābēji no valdības pārvaldītajiem Nacionālajiem katastrofu seku likvidēšanas spēkiem.

"Notiek glābšanas operācijas, un cietušajiem tiek sniegta visa iespējamā palīdzība," platformā "X", kas agrāk bija pazīstama kā "Twitter", sacīja Indijas premjerministrs Narendra Modi.

🇮🇳 At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in India

The incident occurred in the Indian state of Mizoram, according to the NDTV channel, citing representatives of local authorities. pic.twitter.com/hRiFm7h0En